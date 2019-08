Palamós busca un lloc dins el mateix municipi per al nou hospital comarcal

L'Ajuntament de Palamós està buscant sòl dins el terme municipal de la ciutat per ubicar-hi el nou hospital comarcal del Baix Empordà. L'actual edifici ja no pot assumir més ampliacions i, per tal de garantir l'assistència sanitària de les pròximes dècades, cal un nou edifici.

L'actual edifici del centre sanitari es va construir l'any 1986 i des de llavors no ha parat d'ampliar-se. Fa tres dècades atenia una població estable de 60.000 persones que s'ha més que duplicat fins a les 130.000 actuals. Una xifra que es multiplica quasi per cinc quan arriba l'estiu. Descartada la compra del solar on hi ha la caserna de la Guàrdia Civil per la dificultat de coexistència entre un edifici nou i un d'antic, queda clar, segons va explicar l'equip gestor de l'hospital, que cal una nova ubicació que no només prevegi el creixement de les necessitats sanitàries sinó també un model arquitectònic més amable i sostenible dels hospitals moderns. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va explicar que «els hospitals que es construeixen actualment són molt més diàfans i horitzontals i, per tant, en l'espai del qual disposem dins del municipi això no es pot fer».

Tant l'Ajuntament com el patronat dels Serveis de Salut Integrals Baix Empordà (SSIBE) entenen que el centre sanitari s'ha de mantenir a Palamós. La reforma que s'ha fet darrerament és l'última que es farà i ara cal treballar per trobar uns nous terrenys. En tot cas, la construcció del nou hospital no està prevista perquè es faci gaire aviat i, per tant, hi ha temps per trobar la seva ubicació. En aquest punt, Puig va afegir que «durant vuit o deu anys encara podem tenir coberta una atenció sanitària de qualitat en l'actual hospital de Palamós».

L'edifici actual es va inaugurar l'any 1986, però es va ampliar amb un edifici annex l'any 2000, just a sobre el CAP de Palamós, on s'ubiquen els serveis de laboratori, hemodiàlisi, rehabilitació, i d'altres no assistencials, com atenció a l'usuari, administració i direcció.