Un de cada tres nous casos d'asma són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica

Complir amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) relatives als nivells de partícules contaminants PM2,5 previndria l'11% dels nous casos d'asma infantil als països europeus, i assolir els nivells més baixos registrats de contaminació atmosfèrica previndria el 33% dels casos. Aquestes són les conclusions d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) publicat a European Respiratory Journal la setmana passada. L'estudi es basa en la càrrega d'asma infantil de més de 63,4 milions de nens i nenes de 18 països europeus i afirma que un nombre elevat dels casos són atribuïbles a l'exposició a la contaminació atmosfèrica. El 33% dels casos s'atribueixen a les partícules PM2,5, el 23% a les partícules NO2 i 15% a les de carboni negre (BC).

La recerca va obtenir les taxes d'incidència d'asma en nens i nenes de la base de dades de l'estudi de Càrrega de Malaltia Global (Global Burden of Disease). L'exposició als diferents contaminants es va calcular utilitzant un model estadístic europeu harmonitzat basat en múltiples mesures reals realitzades al continent.

Per estimar la càrrega de malaltia de l'asma infantil, l'equip científic va plantejar dos escenaris diferents. El primer es basava en els nivells màxims de contaminació atmosfèrica contemplats a les recomanacions de l'OMS. El segon prenia com a referència els nivells més baixos de contaminació de l'aire detectats en una revisió de 41 estudis científics anteriors.

L'anàlisi del primer escenari va suggerir que 66.600 casos d'asma infantil, l'11% del total de casos incidents, podrien ser previnguts cada any si els 18 països estudiats complissin amb les recomanacions de l'OMS sobre nivells de partícules PM2,5. Així mateix, les estimacions indiquen que complir amb els nivells recomanats de NO2 permetria prevenir 2.400 casos d'asma infantil per any, el 0,4% del total de casos incidents.

Pel que fa als resultats del segon dels escenaris, si els 18 països fossin capaços de reduir les concentracions de PM2,5 fins els nivells més baixos registrats a estudis previs, cada any es podrien prevenir més de 190.000 casos, o el 33% dels casos incidents. El nombre de casos que podrien ser evitats cada any si s'assolissin els nivells més baixos de NO2 i carboni negre seria de 135.000 (23%) i 89.000 (15%).

Aquestes estimacions es troben en la mateixa línia que les de dos estudis anteriors portats a terme al Regne Unit, els quals van trobar que el 22% del casos incidents d'asma infantil es podrien atribuir a la contaminació atmosfèrica. Un altre estudi va estimar que cada any 4 milions de nous casos d'asma pediàtric podrien ser atribuïbles a la contaminació atmosfèrica per NO2 a tot el món i que el 64% d'ells es produeixen a centres urbans.

La primera autora de l'estudi Haneen Khreis, considera que aquesta nova anàlisi és «una crida a l'acció urgent» i reforça «la hipòtesi de diversos grups de recerca que sostenen que la contaminació atmosfèrica contribueix de manera substancial a la càrrega de malaltia de l'asma pediàtric». Khreis demana que es facin alguna de les «nombroses intervencions» per poder reduir els nivells ambientals de contaminació de l'aire i l'exposició dels nens i les nenes.

Els 18 països coberts a l'estudi són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.