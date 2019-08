Sanitat detecta 233 casos de xarampió a l'Estat fins al juliol, tots importats

El Ministeri de Sanitat ha registrat 233 casos de xarampió entre l'1 de gener i el 21 de juliol de 2019. Tots són casos importants o secundaris a aquests i la transmissió s'ha pogut interrompre amb facilitat. Enguany no s'ha detectat cap cas de rubèola, una infecció que es va eliminar el 2015. Per aquest motiu, l'OMS ha confirmat Espanya com a país «lliure de transmissió endèmica» d'aquests virus, una mesura que requereix que durant tres anys consecutius no hi hagi hagut transmissió endèmica.