Els infermers recepten: Així funcionarà el nou sistema

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) han celebrat aquest dimarts que el Govern hagi aprovat el decret d'acreditació per a la prescripció infermera, tot i que han recordat que encara hi ha camí per recórrer, perquè "l'actual marc actual no respon encara a la realitat de la pràctica real", ha apuntat el consell, que ha agraït la fluida interlocució amb el Departament de Salut. Aquest decret preveu la prescripció de medicaments que no necessiten l'aval d'un metge. El Ministeri de Sanitat encara ha de preparar els protocols i guies de pràctica clínica i que segons el propi reial decret han d'estar a disposició com a tard el novembre del 2020.

La degana del CCIIC, Núria Cuxart, ha constatat que la lluita per aconseguir esmenar el "gran error" de la Llei del Medicament, en què no es reconeixia la infermera com a subjecte prescriptor, ja fa molts anys que dura, i ha avisat que "no es resoldrà definitivament el problema fins que s'esmeni aquesta llei". Ara bé, ha opinat que el decret aprovat aquest dimarts és "importantíssim". "No s'acosta al que necessitem però representa haver traspassat la immensa barrera que ens impedia prescriure", ha indicat.

Des de l'AIFiCC celebren aquest decret perquè permetrà treballar amb una "major seguretat jurídica", però recorden que la normativa espanyola "està molt lluny de regular la veritable pràctica de les infermeres i els infermers". "El reial decret se'ns queda curt", han afegit.

En aquest sentit, l'associació admet que no entén com els infermers poden atendre persones en processos aguts i seguir malalties cròniques però no poden encara dispensar fàrmacs subjectes a prescripció mèdica i que ja estan indicats en els protocols i guies de pràctica clínica utilitzades a l'Atenció Primària de Salut. L'AIFiCC demanen al Govern que segueixi treballant per aconseguir que els infermers puguin prescriure medicaments finançats o no en el marc dels protocols i guies de pràctica clínica i assistencial utilitzades.