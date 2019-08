El Col·legi celebra la prescripció infermera però diu que «encara queda feina per fer»

El Col·legi d'Infermeria de Girona celebra l'aprovació aquesta setmana del decret que permetrà als professionals prescriure alguns medicaments, però assenyala que «encara queda feina per fer». «És un pas important perquè les infermeres puguin fer el salt a la prescripció, un tema que feia molt temps que teníem pendent, però encara queda lluny del que es fa en la pràctica diària», assenyala la presidenta del Col·legi de Girona, Alícia Rey, que remarca que «és important perquè va en la bona direcció, la de donar seguretat jurídica a la professió».

El primer text normatiu català que regula la prescripció infermera permetrà que els més de 45.000 professionals d'aquest col·lectiu -uns 3.700 a Girona- puguin indicar i dispensar productes sanitaris i més d'un miler de medicaments que no necessiten recepta mèdica. El decret detalla el procediment que han de seguir aquests professionals per acreditar-se, i que consisteix en el compliment de dos requisits. El primer serà disposar d'un títol de grau d'Infermeria o equivalent, i el segon serà acreditar un mínim d'un any d'experiència professional com a infermer o haver superat un curs d'adaptació que s'impartirà de manera gratuïta als professionals que no puguin acreditar l'antiguitat exigida.

L'acreditació capacitarà els professionals de la infermeria per indicar, usar i autoritzar la dispensació de més de 4.700 productes sanitaris, com apòsits, gases o bosses d'ostomia, i medicaments no subjectes a prescripció mèdica, la majoria no finançats pel sistema de salut.

Està previst un procediment d'acreditació extraordinari, per als professionals dels centres de la xarxa pública de salut (Siscat), i seran les mateixes institucions qui faran el tràmit, i un d'ordinari per a les infermeres que treballen per compte propi o fora del Siscat.

«En aquest sentit, estem contents amb la predisposició del Departament. Fa temps que es treballa per donar protecció al professional i ara, a més, es vol que l'acreditació sigui àgil i ràpida», apunta Rey, que calcula que en uns quatre mesos el 80% de la professió ja estarà acreditada.