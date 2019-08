Anar a poc a poc i aprofitar les rutines ajuda a superar l'estrès postvacacional

Incorporar-se a la feina a poc a poc, connectar-se uns dies abans, aprofitar les rutines i iniciar projectes vitals il·lusionants són alguns dels consells que donen els experts per superar l'estrès postvacacional, que pateixen un de cada tres treballadors a l'Estat en acabar les seves vacances.

Segons Manuel Armayones, psicòleg i director de desenvolupament de l'eHealth Center, el centre de salut digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es necessiten almenys tres dies perquè el cos s'adapti a la tornada a la feina després de les vacances, quan és habitual que apareguin símptomes com apatia, nerviosisme, dificultat de concentració, fatiga i alteracions del son.«Són els símptomes normals davant un canvi de rutina, un procés transitori que no acostuma a allargar-se més de tres o quatre dies», explica Armayones, que recorda que el 40% del que fem diàriament està basat en hàbits.

L'expert apunta que «en realitat el que passa després de les vacances és que ens hem adaptat a una rutina i ara hem de trencar amb ella i tornar a l'anterior».

Segons el psicòleg, aquest tipus de crisis «són necessàries perquè ens fan despertar una mica del mode automàtic. Cal aprofitar-les com a oportunitats de generar un canvi».

En aquest sentit, el professor de psicologia aconsella connectar-se a la feina uns dies abans: «Els últims dies de vacances no passa res per tornar a connectar-se de mica en mica, mirar el correu o elaborar una petita planificació de les activitats. Avançar i sobretot planificar una mica el retorn ajuden a eliminar la incertesa i a tenir una sensació de control que permetrà portar millor el dia a dia».

El director de desenvolupament de l'eLearn Center també recomana que la incorporació a la feina es faci «a poc a poc» perquè «passar de zero a cent no és bo», i també és aconsellable «concretar i limitar els objectius per evitar que tot se'ns faci una muntanya».

Armayones aconsella igualment «tenir una actitud positiva» davant la tornada a la feina i aprofitar per «crear nous hàbits saludables».«Hem trencat amb la rutina de l'estiu, que, a vegades, no és tan sana com pensem perquè dormim menys, mengem pitjor, ens donem més llicències, i moltes persones arriben amb tres o quatre quilos de més. Doncs aprofitem per plantejar-nos petits reptes. No fa falta apuntar-se al gimnàs, però incorporem petits reptes al nostre dia a dia: baixaré dues estacions abans del metro per caminar una mica més, en comptes d'arribar fins a la porta de la feina», posa com a exemple.

Una altra recomanació per evitar l'estrès postvacacional és «planificar estones d'oci els caps de setmana, els dies festius o les tardes lliures» i començar projectes vitals il·lusionants, a més d'aprofitar les rutines «per automatitzar els comportaments sense pensar».