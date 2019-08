Les reserves de sang augmenten un 5% respecte a l'any passat, segons Vergés

La consellera de Salut, Alba Vergés, va celebrar ahir que les reserves de sang siguin un 5% superiors a les de l'any passat, malgrat el descens en donacions que acostuma a haver en els mesos de juliol i agost. En una visita al Banc de Sang i Teixits amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Vergés va avisar que, malgrat l'augment de les reserves, els dies per als que hi ha reserves no s'han incrementat i es mantenen en nou, un dia menys del que seria «ideal».

Per la seva banda, Torra va aprofitar la visita al Banc de Sang, una «institució puntera al país» i «capdavantera a Europa», per fer una crida a la ciutadania a donar sang amb l'objectiu d'assolir les 1.000 donacions diàries que es necessiten.

Malgrat defugir comentar l'augment de la despesa social prevista als pressupostos, la consellera de Salut va apuntar que «sempre» calen «recursos» per «tirar endavant com a país».