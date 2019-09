Un estudi conclou que les superilles evitarien cada any uns 700 morts

Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) conclou que si s'apliqués íntegrament el projecte de les superilles podria evitar cada any 667 morts prematures a la capital catalana, la majoria per la disminució del nivell de contaminació atmosfèrica, i per la reducció del soroll del trànsit i la mitigació dels efectes de l'illa de calor. L'estudi, que ha estat publicat a Environment International, estima que aquests nivells de contaminació atmosfèrica es reduirien un 24% amb la implementació de les 503 superilles que estaven previstes en el projecte inicial.

A més de la prevenció de morts prematures a l'any, l'estudi conclou que la implementació del projecte augmentaria l'esperança de vida en gairebé 200 dies de mitjana per persona i permetria un estalvi econòmic anual d'1,7 milions d'euros.

Els beneficis per a la salut provindrien de la reducció dels nivells de contaminació de l'aire, seguits del soroll del trànsit i la mitigació dels efectes de l'illa de calor.