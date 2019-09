Girona, una de les zones amb més risc d'agafar el dengue

Les províncies mediterrànies i del sud d'Espanya, així com algunes parts del nord del país, són les que concentren el major risc de poder contraure algun tipus de malaltia viral de les que es transmeten per les picades de mosquits.

Així es desprèn del primer software per calcular el risc d'aparició d'aquestes malalties que han desenvolupat investigadors de la Universitat d'Oviedo.

EpiVector és un software que realitza una anàlisi matemàtica i espacial amb 20 variables de tipus sociogeogràfic, mediambiental i epidemiològic que influeixen en el risc d'aparició de malalties per virus transmesos per artròpodes (Arbovirus), com són el dengue, la chikungunia, la zica o la febre del Nil Occidental, entre altres

El software s'ha presentat aquest matí a la reunió científica de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, que se celebra en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut d'Oviedo.

Els investigadors responsables del treball han estat Pedro Arcos González i Pablo Rodríguez Álvarez, de l'Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que a l'hora de desenvolupar aquest software han tingut en compte províncies, temperatures, humitat relativa, pluja i vents, latitud, longitud, nivell de repoblament, densitat de població, turisme o períodes d'incubació, entre altres vectors.

Totes elles resulten rellevants en la probabilitat de transmissió d'aquestes malalties, i l'ús d'un algoritme matemàtic permet estudiar el risc d'introducció i ocurrència d'elles en una àrea geogràfica determinada.

En el cas del dengue, el major risc es concentraria a les províncies de Girona, Barcelona, Castelló i Alacant, i seria també elevat a les de Tarragona, València, Múrcia i Cadis.