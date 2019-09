L'OMS insta els països a garantir la cobertura sanitària universal a la trobada de l'ONU

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va publicar ahir una carta en què, amb motiu de la celebració el proper 23 de setembre de la Reunió d'alt nivell de l'Assemblea General de les Nacions Unides, recorda que la cobertura sanitària universal és una «elecció política». Així mateix, la missiva insta els països a comprometre's a garantir-la durant la trobada.

Adhanom Ghebreyesus s'ha pronunciat així en la missiva després de visitar la República Democràtica del Congo, al costat del secretari general de Nacions Unides, António Guterres, on van conèixer «de primera mà» les mesures que el país ha posat en marxa pel brot d'ebola patit fa uns mesos. «Una vegada més he comprovat que l'ebola és un símptoma més d'un problema més profund: el no accés als serveis sanitaris o el fet que aquestes siguin de mala qualitat i no cobreixin les necessitats de les persones. Tot això fa que les malalties es propaguin i provoquin la pèrdua de la vida de moltes persones», va dir el director general de l'OMS. Així mateix va assegurar que la propera reunió serà una «oportunitat històrica» perquè els dirigents es comprometin a no permetre que cap persona quedi desatesa pels serveis sanitaris.