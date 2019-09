Un major consum de refrescos ensucrats s'associa a un augment de mortalitat

Beure dos o més vasos de refrescos ensucrats al dia, per comparació amb prendre'n menys d'un al mes, està associat a més risc de mort, segons un estudi internacional basat en una població de 452.000 persones de 10 països europeus seguits durant 16 anys.

L'estudi, que es va publicar ahir a la revista científica JAMA Internal Mediqui, ha comptat amb la participació d'investigadors de l'equip de Nutrició i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Els autors de l'estudi suggereixen que les troballes del treball donen suport a les iniciatives de salut pública per limitar el consum de refrescos. En concret, la investigació va trobar més risc de mort per malalties circulatòries associades a consumir dos o més vasos al dia de begudes refrescants i més risc de mort per malalties digestives associades també a beure un o més d'un got al dia.

A l'estudi, d'una altra banda, no es va observar cap associació entre el consum de begudes refrescants i la mortalitat per càncer. Aquests són els principals resultats de l'anàlisi de dades de l'estudi EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) corresponents a un seguiment entre els anys 1992 i 2000 del consum de begudes refrescants de gairebé mig milió de ciutadans europeus.