La meitat dels adolescents ha provat en alguna ocasió els cigarrets electrònics

Al voltant d'un de cada dos joves espanyols d'entre 14 i 18 anys ha provat en alguna ocasió els cigarrets electrònics, segons els resultats provisionals de l'enquesta Edats 2018/2019 avançats per la delegada del Pla Nacional sobre Drogues, Azucena Martí, que va recordar que en el treball anterior, relatiu al període 2015/2016, l'havien utilitzat un de cada cinc menors.

Precisament aquest anunci es va fer ahir durant la presentació de la primera campanya realitzada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per alertar sobre els riscos que comporta l'ús dels nous productes de tabac com, per exemple, els cigarrets electrònics, els dispositius d'escalfament de tabac, les pipes d'aigua o els vàpers.

De fet, tal com va recordar la ministra de Sanitat en funcions, María Luisa Carcedo, s'ha comprovat que molts dels joves que els utilitzen no fumaven abans, per la qual cosa són una «porta d'entrada» al consum de tabac, substància vinculada a 50.000 morts anuals a Espanya.

«Amb aquesta campanya, que porta per lema 'El tabac lliga i et mata', volem que els joves no tinguin ja cap dubte que totes les formes de fumar generen addicció i són perjudicials per a la salut», va dir Carcedo.

I és que, tal com va lamentar, igual que fa anys la indústria tabaquera va llançar campanyes publicitàries que van aconseguir crear a la societat la idea falsa que fumar cigarrets era «modern i sexy», ara, després d'haver aconseguit treure de la consciència col·lectiva aquestes idees gràcies a les diferents mesures contra el consum de tabac, aquestes empreses han creat nous productes que pretenen també crear la idea de modernitat.

«Fumar no t'afavoreix ara ni en el futur. Fumar una cigarreta electrònica o qualsevol altre nou dispositiu genera addicció i perjudica la salut», va insistir la ministra de Sanitat en funcions.

De la mateixa manera es va pronunciar la directora general de Salut Pública, Pilar Aparicio, que va avisar que tant el tabac escalfat o els cigarrets electrònics provoquen els mateixos riscos atribuïbles al tabac i, en concret i en molts casos, a la nicotina.

«Ja hi ha evidències científiques a curt termini que els efectes als 5 minuts de fumar una cigarreta electrònica són similars als del fum del tabac i que poden produir canvis permanents en la funció pulmonar», va afegir.

De la mateixa manera aquests productes també emeten partícules i substàncies cancerígenes per a les persones que els inhalen de forma passiva, de la mateixa manera que el fum del tabac, va insistir.

Davant de tot això, i pel que fa a la possibilitat d'endurir l'actual legislació sobre aquests productes, la ministra de Sanitat en funcions va assegurar que, una vegada que es conegui més l'efecte individual i col·lectiu que ocasionen les substàncies que emeten aquests dispositius, s'haurà adaptar la normativa per a regular el seu ús.

Per ara, el Ministeri ha volgut llançar la campanya «El tabac lliga i et mata», la qual s'emetrà a les televisions i cinemes i es difondrà a través d'internet i de les xarxes socials.