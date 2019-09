Nomenen Robert Fabregat nou director general de Recerca i Innovació en Salut

El Govern va nomenar dimarts Robert Fabregat i Fuentes com a nou director general de Recerca i Innovació en Salut. Fins ara, era el cap de Gabinet de la consellera de Salut, Alba Vergés. Fabregat substitueix en el càrrec Albert Barberà, que a principis de juliol va deixar el càrrec per ser el nou director de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fabregat va ser promotor i gerent d'un centre d'R+D i transferència tecnològica amb la indústria farmacèutica de la Universitat de Barcelona (UB), i gestor de projectes a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Fabregat (Barcelona, 1980), és llicenciat en Química per la UB, doctor per la facultat de Farmàcia del mateix centre i màster en Gestió de Projecte de la Salle-URL. El Govern també destaca que, en l'àmbit privat, Fabregat ha dirigit projectes internacionals en els camps de la salut i la biomedicina amb la participació de desenes de centres de recerca.