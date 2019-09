Aliments 'saludables' que els nutricionistes no recomanen

Malgrat que molts aliments els apreciem com a saludables, la realitat és que no ho són tant. La percepció sol venir per una bona campanya de màrqueting d'aquests productes o per una tendència de moda que s'acaba estenent i fent que ens ho creguem.

Així ho asseguren els nutricionistes, que adverteixen que, tot i els noms dels productes, aquests àpats coneguts com a 'healthys' no són gaire bons per a la nostra dieta. En molts casos es parla dels alts beneficis que comporten, sense tenir en compte que contenen sucres afegits i altres substàncies que, a llarg termini, resulten perjudicials per a l'organisme.

Si fem cas als nutricionistes, molts dels productes de la nostra llista de la compra no són tan sans com ens fan creure i hauríem substituir-los per d'altres. Aquests són alguns dels aliments dels que no hem d'abusar i no ho sabem:



Iogurts desnatats

Una de les mentides més populars és la dels iogurts 'baixos en greix'. Malgrat que ho indiqui l'embolcall, aquests aliments també tenen una enorme quantitat de sucre. Això provoca que fins i tot siguin menys saludables que un iogurt sense desnatar. La diferència és mínima i es perden els valors nutricionals. Els iogurts que sí que són recomanables són aquells sense edulcorar.



Galetes dietètiques

Les galetes amb el nom afegit de 'digestives' no són el que creiem. Es tracta d'un dels productes més enganyosos, el nom ajuda a la confusió. I és que, encara que siguin riques en fibra, totes posseeixen greixos i sucres. Torrades de pa integral són una bona alternativa.



Sucs de fruites

Els sucs poden ser bons per esmorzar, però han de ser naturals, ja que els envasats contenen molt sucre i no estan fets amb fruita fresca.



Barretes per a cuidar la línia

Alguns aliments es venen específicament com a bons per a la cura de la línia. És el cas dels barretes o cereals. No obstant això, malgrat el seu nom, són productes amb una important quantitat de sucre, sent més petita la part de contingut integral. I és que la seva composició és molt semblant a la d'una xocolatina. Aliments com la fruita o els fruits secs són més aconsellables.



Galetes d'arròs

Les galetes d'arròs són un dels productes més estesos entre aquelles persones que volen portar una dieta per baixar pes. No obstant això, contenen molt arsènic i sal. Si a més porten cobertura de iogurt, s'afegeixen més greixos.