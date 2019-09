Augmenten els pacients als centres de salut mental infantils i juvenils gironins

Els centres de salut mental infantils i juvenils de les comarques gironines van atendre 5.739 pacients durant l'any 2018, un 4,2% més que al 2017 (5.506). Malgrat l'increment, les dades indiquen una disminució del 3,3% en relació al nombre de persones que van acudir per primera vegada als centres, passant dels 2.075 del 2017 als 2.007 de l'any passat. Un fet que, segons Salut, s'explica arran del desplegament del programa de suport a la salut mental en atenció primària. Entre els diagnòstics més freqüents, hi ha el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA), seguit dels trastorns adaptatius i els d'ansietat. Pel que fa als centre d'adults, a la demarcació es van atendre l'any passat 14.390 persones, unes 150 menys que durant el 2017. De total de pacients, 3.790 van ser casos nous però l'activitat assistencial va augmentar en més d'un 16%, passant de 82.427 visites realitzades al 2017 a 95.711 visites fetes al 2018. Entre els principals trastorns diagnosticats, hi ha la depressió i el trastorn bipolar.

Els trastorns mentals, seguits de l'addicció a substàncies, són, segons l'OMS, la principal causa de discapacitat al món. L'ens també assenyala que prop de la meitat de la població mundial es veurà afectada per un problema de salut mental en algun punt de la seva vida amb un gran impacte en l'autoestima, les relacions i l'autonomia. Les últimes estimacions globals fetes per l'OMS indiquen que el 4,4% de la població global pateixen trastorn depressiu i un 3,6%, ansietat.

A les comarques gironines, els centres de salut mental per adults van atendre l'any passat 14.390 persones, una dada lleugerament inferior a la registrada al 2017. Del total de pacients, 3.790 van ser casos nous. L'activitat assistencial però es va incrementar en més d'un 16%, passant de 82.427 visites realitzades al 2017 a 95.711 visites fetes al 2018.

En el cas de l'atenció en els centres d'adults, l'any 2018 és manté la tendència observada durant el 2017, on el diagnòstic més freqüent entre les persones ateses va ser el trastorn de l'estat d'ànim (depressió i trastorn bipolar), però en canvi disminueix el trastorn adaptatiu i augmenten els trastorns d'ansietat. El diagnòstic de psicosi segueix estable, amb una freqüentació de visites de més de 9 per persona l'any. Aquest és el diagnòstic més complex, tot i que el diagnòstic més freqüent va ser la depressió (29,8%).cara fuma -al voltant del 30% entre les persones de 14 a 18 anys.



Evitar els suïcidis

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 800 mil persones moren cada any per suïcidi, i aquesta és la segona causa principal de mort entre persones de 15 a 29 anys d'edat. L'OMS calcula que per cada adult que es suïcida, 20 persones més ho han intentat. En àmbit estatal, segons les dades del Institut Nacional de Estadística, les morts per suïcidi a Espanya es van incrementar un 3,1% al 2017, amb 3.679 casos: 2.718 homes i 961 dones; una mitjana de 10 morts per suïcidi diàries. Catalunya va registrar un total de 504 morts per suïcidi al 2017: 374 homes i 130 dones, segons dades de l'Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Idescat). A Girona 47 homes i 14 dones.



Dia Mundial de la Salut Mental

La setmana dedicada al Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà a Girona del 3 al 10 d'octubre amb una trentena d'activitats, posarà, precisament, l'accent en la prevenció del suïcidi partint de la premissa que la identificació i intervenció precoç són «fonamentals» per abordar aquesta problemàtica.

Prèviament a aquesta setmana, diverses entitats organitzaran activitats arreu de la demarcació gironina vinculades a la prevenció del suïcidi. Concretament, aquest divendres a la tarda, Aula Mémora oferirà una xerrada sobre «Com afrontar el dol per suïcidi» a càrrec de Cecília Borràs, fundadora i presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents (DSAS). L'acte tindrà lloc a l'Espai de Suport Mémora de l'hospital Josep Trueta de Girona i estarà oberta a tots els afectats.