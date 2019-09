El senzill canvi en la teva alimentació amb el que perdràs cinc quilos en quatre setmanes

L'estiu arriba a la seva fi. Es posa punt i final als excessos del període estival i tornem a cuidar la dieta i l'exercici. La tornada a la feina també és sinònim d'agafar de nou la rutina o fins i tot el moment d'establir una de nova i més saludable per poder desfer-nos d'algun quilo de més. Com ho pots aconseguir? El més difícil és començar. I és fàcil voler agafar-se a qualsevol dieta o promesa miracle que ens faci accelerar el procés de baixar pes.

Cal tenir en compte que per aprimar-se és molt important cuidar l'alimentació i fer exercici. Una cosa ha d'anar acompanyada de l'altra. La dieta no és només menjar enciam a l'esmorzar, dinar i sopar i passar gana. Hi ha multitud de plats deliciosos i de fàcil elaboració que no només són bons per a la teva salut sinó que a més et satisfaran. Pel que fa a l'exercici, tampoc cal apuntar-se a un gimnàs corrent i passar-hi hores i hores. El ritme de vida actual no permet a molta gent per tema d'horari anar-hi sovint, de manera que una opció recomanable és fer l'exercici a casa i durant uns minuts.

Tenint en compte tot això, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has de treure de la teva alimentació per poder aconseguir resultats òptims. Es tracta del sucre. Desterrant aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre fins a cinc quilos en un sol mes. Quins són els principals aliments que has d'eliminar? Begudes ensucrades, brioixeria, productes industrials. Cuidar l'alimentació en els àpats més importants del dia com l'esmorzar es tradueix en resultats sorprenents a curt termini.

També és molt important tenir clar que cal oblidar-se de l'alcohol. Aquest tipus de begudes són, amb els refrescos les que més engreixen, a més que poden comportar problemes per a la salut. La cervesa, encara que no ho creguis, és la que menys engreixa i els còctels o combinats els que més. També és fonamental allunyar-se d'aquests "plaers" per molts com la brioixeria, les palmeres de xocolata i altres dolços que per molt saborosos que siguin, només faran que guanyem quilos.