Els metges tornen a defensar que el nou Trueta es faci a Salt

El cap de Cardiologia de l'hospital Josep Trueta de Girona, Ramon Brugada, ha defensat a Twitter que el nou centre es construeixi a Salt (Gironès), i no pas a Domeny, lloc on el vol l'Ajuntament de Girona. A través d'un seguit de piulades, Brugada ha argumentat que si el centre s'acaba aixecant als terrenys de Domeny es perdran llits, personal i capacitat de recerca, a més d'altres aspectes com la reducció en inversió i en l'atracció de talent. Tot plegat, assenyala el cap de Cardiologia de l'hospital gironí, suposaria menys qualitat assistencial, un increment de les llistes d'espera a més d'obligar els pacients a fer més desplaçaments a Barcelona per les externalitzacions que s'haurien de fer. Un seguit de piulades que han comptat amb l'aprovació del president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, elogiant l'explicació de Brugada.

El cardiòleg, en canvi, ha defensat que aixecar el nou hospital al costat del Santa Caterina de Salt suposaria avantatges, com un increment de llits, i per tant de personal, s'augmentaria la complexitat i la cartera de serveis, fet que suposa més finançament. També suposaria un impacte important per aquesta zona, i per la ciutat de Salt, enganxada a Girona i que actualment és la que té una de les rendes més baixes per càpita de Catalunya.

"Tenim l'oportunitat de fer quelcom gran, que ens tregui de sobre el complex d'inferioritat, que mostri a Barcelona, que Girona també pot i vol formar part del clúster biomèdic català", concreta una de les darreres piulades de Brugada. El cap de Cardiologia també ha destacat que a l'entorn de l'hospital a Salt hi ha facultats relacionades amb la medicina, centres d'investigació a més del Santa Caterina.

Ramon Brugada també ha criticat l'informe que va presentar l'Ajuntament el 2018 per part d'una consultora que assegurava que els terrenys de Domeny eren els més idonis per aixecar el centre. "Qui paga mana", assenyala el metge en una piulada. Finalment, acaba obrint el debat entre els seguidors a la xarxa social posant en relleu els "avantatges" de situar el nou Trueta a Salt enlloc de fer-ho a Domeny.