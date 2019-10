Què és la 'boira de l'amor', l'última moda en sexe?

El sexe és un terreny abonat a la imaginació i obert a la innovació, una esfera en la qual experimentar pot ser la clau per mantenir la flama de la passió en parella... encara que sigui amb fred. Perquè una nova tècnica basa l'estimulació en una baixada brusca de la temperatura a la zona genital.

Postures noves, llocs diferents, joguines... Les possibilitats són molt àmplies, però les ganes de provar experiències diferents fan que sorgeixin idees sorprenents. Una de les que en els últims temps ha adquirit certa repercussió és la de l'anomenada 'boira de l'amor'.

Aquesta opció, que busca un major plaer tant en l'home com en la dona, consisteix en la congelació dels genitals amb nitrogen líquid per a la pràctica sexual. El vapor necessari, del qual pren el nom la tècnica, arriba fins als 180 graus sota zero. L'objectiu és estimular la zona amb una baixada brusca de temperatura que dilataria els vasos sanguinis, milloraria el flux sanguini i podria generar un augment de les endorfines.

Shutterstock

Amb aquesta idea que promet, en definitiva, augmentar els nivells de desig sexual, algunes clíniques del Regne Unit van incloure entre els seus serveis aquest tractament, que no tothom es pot permetre a casa, ja fa dos anys.

Els qui defensen el mètode com una forma efectiva i diferent per gaudir del sexe asseguren també que aquesta congelació temporal de la zona genital fa que adquireixi un aspecte més juvenil i amb millor aspecte per un teòric augment del col·lagen.

A falta d'un suport científic, aquesta tècnica pot ser efectiva en funció de la resposta personal de cadascú. Al cap i a la fi, ja són conegudes les possibilitats del fred, per exemple en forma de glaçons de gel, en el joc de les relacions sexuals.



La crioteràpia, un mètode usat per esportistes

La crioteràpia va començar a utilitzar-se en l'esport d'elit anys enrere. Els defensors d'aquesta tècnica asseguren que afavoreix la circulació sanguínia i permet recuperar-se dels esforços després de la competició.

Segons la mateixa teoria, el refredament ràpid de zones concretes ajuda a millorar els processos metabòlics, consumeix calories, disminueix la fatiga i estimula el sistema immunològic.