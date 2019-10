Aquests són els pitjors aliments que pots menjar quan estàs malalt

El menjar és la gasolina del nostre cos, però no tots els aliments que mengem quan ens trobem bé són adequats si no estem al 100%, o estem incubant alguna cosa.

Alguns productes ens fan més mal que bé quan el nostre organisme pateix algun malament, per això és important posar el focus en la dieta per a ajudar a desfer-se d'aquest malestar. La revista Health, va publicar un llistat d'aliments que hem d'evitar segons la malaltia que ens afecta.





Vòmits

Quan ens sentim marejats, el més habitual és que no ens vingui de gust menjar res per por de vomitar. Però, per si de cas, hem de defugir de les begudes carbonatades i de begudes excitants amb cafeïna o l'alcohol. Tampoc són recomanables els aliments grassos o picants.

Alguna cosa que ens farà sentir millor seran petits trossos de pa torrat, cereals o infusions de menta, gingebre o llimona.



Diarrea

Hem d'allunyar-nos dels aliments que poden causar inflor o gasos com el bròcoli, la ceba, les mongetes, els cigrons... Tampoc hem de consumir alcohol o cafeïna si estem malament dels budells.

No obstant això, l'arròs, puré de patates, pits de titot o pa torrat ens ajudaran a passar aquesta malaltia.



Restrenyiment

En l'altre extrem, quan no anem al bany tant com ens agradaria, certs aliments com la xocolata o productes lactis poden empitjorar el nostre restrenyiment. La fruita, les verdures i els aliments rics en fibra, sí que són recomanables per a ajudar a fer la digestió.



Mal de cap

La hidratació és fonamental quan la migranya estreny. Hem de descartar aquells aliments que continguin edulcorants artificials, glutamat monosòdic (present en tomàquet, formatge, carn, xampinyons...) o tiramina (que es troba en aliments fermentats com el formatge, fetge de pollastre, arengs...).



Irritació de gola

Si en empassar qualsevol aliment o beguda veiem les estrelles, hem d'evitar consumir plats massa calents i aliments que ens raspin la gola com, per exemple, fruita seca, pa torrat o patates fregides. Tampoc és recomanable la ingesta de sucs de taronja o llimona perquè poden exacerbar la sensació d'irritació.

És preferible optar per brous, sopes, purés, iogurts, natilles, infusions... que ens ajudaran a calmar el dolor, ja que no ens produiran tanta molèstia en empassar.