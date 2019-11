La Clínica Corachan i GenesisCare inauguren el Centre 360 d'Excel·lència Oncològica

Barcelona compta des d'ahir amb un nou centre oncològic en el qual preval el model assistencial 360. És a dir, pacients amb qualsevol mena de càncer seran tractats aquí d'una manera totalment integral i atesos per un equip multidisciplinari: des de psicòlegs fins a radiòlegs, passant per infermeres, oncòlegs i nutricionistes. El Centre 360 d'Excel·lència Oncològica GCCC va ser inaugurat per la Clínica Corachan, referent en la sanitat privada de Catalunya, i per GenesisCare, companyia líder internacional en tractaments de càncer.

Situat al Campus Corachan de la capital catalana, aquest pioner projecte, que ha comptat amb una inversió de 15 milions d'euros, reuneix en un mateix equip de treball especialistes de diverses àrees amb l'objectiu d'oferir una atenció integral al pacient, recolzat en els tractaments més innovadors i l'equipament tecnològic més avançat del mercat. «El Centre 360 d'Excel·lència Oncològica de Barcelona cobreix des de la prevenció del càncer fins al tractament psicològic. Aquí tot està connectat en xarxa», va explicar el doctor Joaquim Bellmunt, oncòleg de referència internacional. Bellmunt és qui lidera aquest projecte que s'integra, a partir d'ara, en la xarxa ja existent de 21 centres que GenesisCare té a Espanya i dels més de 70 desplegats a tot el món.

MODEL PIONER

Bellmunt va destacar que el model assistencial 360 és «únic a Barcelona». Es tracta d'un sistema que ha resultat «molt reeixit» a Austràlia i que ara es preveu expandir per Europa i Espanya. «En aquest centre fem un seguiment del pacient durant tot el seu procés. Comptem també amb la figura del gestor de casos, que l'acompanya tant a ell com als seus familiars des que entren per la porta», va subratllar Bellmunt. Al seu costat, l'oncòloga radioteràpica Escarlata López, directora mèdica de GenesisCare, va afegir que aquest centre també ofereix als malalts serveis com la preservació de la fertilitat i la dermatologia. López va destacar, a més, la «cura» de l'espai de les instal·lacions, amb la finalitat que els pacients se sentin còmodes.

El Centre 360 d'Excel·lència Oncològica GCCC està situat en un edifici de 1.400 metres quadrats repartits en quatre plantes dissenyades seguint les metodologies friendly materials i clear code, especialment indicades per garantir el confort, la intimitat i el benestar dels pacients amb càncer. A més, el centre disposa d'una àrea de consultes on es pot rebre atenció preventiva a través de proves de diagnòstic molecular i diagnòstic precoç, entre altres motius perquè existeixen «famílies amb predisposició al càncer». Un total de 50 professionals tractaran uns 500 pacients nous a l'any.

TRACTAMENTS

Però, a més, aquest centre d'excel·lència oferirà els últims tractaments de càncer, com la immunoteràpia i les teràpies diana en oncologia mèdica, així com els procediments més nous existents en l'actualitat, utilitzant l'última tecnologia en oncologia radioteràpica. També inclourà la planificació dels tractaments de radioteràpia que podran dur-se a terme mitjançant ressonància magnètica, de manera pionera a Espanya.

Interior del Centre 360 d'Exel·lència Oncològica | Manu Mitru

Pel que fa a la immunoteràpia, Bellmunt va destacar que aquest tractament, que cada vegada obté millors resultats, es caracteritza per «no atacar el tumor», sinó per «activar el sistema immunitari», la qual cosa origina un gran nombre d'«efectes secundaris». D'aquí la importància, va assenyalar l'especialista, d'abordar diversos aspectes com, per exemple, la «toxicitat cardíaca».

L'equip del centre acabat de crear per la Clínica Corachan i GenesisCare està dirigit per Joaquim Bellmunt, expert reconegut en tumors genitourinaris, amb àmplia experiència en tota mena de tumors i líder en immunoteràpia a escala internacional. A més, ha estat director del Bladder Cancer Center, del Dana Farber Cancer Institute (DFCI) a Boston i, actualment, és professor associat a Harvard.

El centre compta amb un comitè de tumors, format per diferents especialistes procedents tant de la Clínica Corachan com de GenesisCare i que està especialitzat en el disseny de tractaments específics per a cada pacient. Entre les seves funcions es troba l'anàlisi detallada de cada tumor de manera específica, amb la finalitat d'individualitzar els tractaments, buscant les millors propostes per a cada cas concret.