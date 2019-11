Més de 1.200 medicaments baixen de preu aquest divendres

Aquest divendres, 1 de novembre, baixaran de preu 1.290 medicaments que es dispensen a les oficines de farmàcia com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'Ordre de Preus de Referència de 2019, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 13 de setembre.

Aquesta baixada de preus reduiran la factura pública de medicaments en més de 39 milions d'euros, segons els càlculs del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i que han estat recordats pel Consell General de Col·legis Farmacèutics.

En concret, pel seu pes en la reducció de la factura de farmàcia comunitària, destaquen fàrmacs que han patit baixades de fins a un 80 per cent com, per exemple, els antiinflamatoris, antiglaucomatosos, analgèsics opioides o antipsicòtics. Així, els deu principis actius amb major impacte en la baixada representen el 89 per cent de la reducció de la factura.

A més, entre les presentacions que baixen de preu es troben principis actius com l'ibuprofèn, fàrmacs per l'asma com el salbutamol, formoterol o la budesonida, antidepressius com la duloxetina, anticonceptius orals com el levonorgestrel / etinilestradiol o medicaments antipsicòtics com la risperidona.

"Aquesta baixada de preus es suma a la que es va aplicar al gener, i als ajustos que es produeixen mensualment, un desgast progressiu que està impactant sobre les més de 22.000 farmàcies, especialment les més petites i rurals", ha dit el president del Consell General de Farmacèutics, Jesús Aguilar.

Davant aquest fet, prossegueix, les farmàcies porten "més de dues dècades contribuint a la sostenibilitat del sistema sanitari", de manera que ara els toca treballar en un marc d'"estabilitat i certesa" que els permeti avançar en els treballs que s'estan duent a terme per oferir un servei sanitari "més assistencial".

"Aquesta necessària estabilitat per a la Farmàcia ha de facilitar també l'accés equitatiu dels ciutadans a tots els medicaments des de les farmàcies comunitàries, sempre que les seves condicions d'ús ho permetin, evitant així posar obstacles a la continuïtat dels tractaments", ha afegit Aguilar.

Des que es va publicar el 19 de setembre passat aquesta ordre que ha afectat més de 16.000 presentacions de medicaments, i fins al proper 1 de novembre les farmàcies han estat dispensant les existències disponibles al preu anterior. A partir de divendres, amb l'entrada en vigor dels nous preus, les farmàcies dispensaran a preu rebaixat, assumint la diferència de les existències que encara tinguin en estoc.