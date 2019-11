Cinc remeis casolans per a alleujar la tos

La baixada de temperatures que porta amb si la tardor fa que tornin a fer aparició algunes de les malalties més típiques d'aquesta època d'any. Una d'elles és la tos, una infecció de les vies respiratòries que pot arribar a ser bastant molesta. Encara que en la farmàcia existeixen una infinitat de tractaments que es poden utilitzar per a combatre aquesta infecció, també hi ha nombrosos trucs naturals que poden ajudar a suavitzar-la. Aquests són cinc dels remeis casolans més efectius per a alleujar la tos.

Vapors de fulles d'eucaliptus

El vapor és un dels millors remeis casolans per a combatre la tos, la congestió nasal o el refredat. Posa a bullir en una olla unes fulles d'eucaliptus amb aigua. Acosta la cara a l'olla per a inhalar el vapor durant uns vint minuts i tapat amb una tovallola per a no deixar-lo escapar.

Xarop de mel, llimona i gingebre

Mescla en un flascó amb tapa diverses rodanxes de llimona amb dues culleradetes de gingebre picat i una mica de mel. Tanca-ho i deixa-ho en la nevera fins que es formi una capa gelatinosa. Per a prendre aquest remei casolà contra la tos només hauràs de barrejar una cullerada d'aquest xarop amb una mica d'aigua calenta. Aquest xarop pot conservar-se en la nevera fins a tres mesos.

Infusions d'all o ceba

En el cas de l'all, és ric en al·licina, una substància amb propietats antisèptiques que ajuda al cos a combatre la grip o la tos seca. Tant aquest producte com la ceba són bons aliats per a combatre les molèsties gripals i t'ajudaran a sentir-te millor. Si el seu sabor et sembla massa fort, pots endolcir-les amb mel, però no amb sucre, ja que inhibeix les seves qualitats naturals curatives.

Gàrgares de sal

Un dels remeis més efectius per a alleujar la tos seca consisteix a fer gàrgares de sal, a causa de les seves propietats antiinflamatòries i antibacterianes. Per a dur a terme aquesta pràctica cal abocar una cullerada de sal en un got d'aigua tèbia. Es pot fer diverses vegades al dia.

El raïm

Aquesta fruita té molts beneficis per a l'organisme. Un dels més desconeguts potser és la seva funció com a expectorant natural. Si tens tos productiva pots provar de menjar raïm almenys una vegada al dia o fer amb elles un suc. Afegeix-li una mica de mel per a fer-ho més dolça.