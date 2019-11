Alerta alimentària: Retiren diversos productes dels supermercats Bonpreu

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Asean) ha emès a través del seu portal informatiu una alerta alimentària en la qual indiquen que han detectat la "presència de mostassa no declarada a productes transformats a base de vegetals" de l'empresa de productes dietètics Sorribas i que es comercialitzen a diferents establiments, entre ells productes amb marca Bonpreu en supermercats de la seva cadena.

Segons l'Asean, amb una matèria primera no declarada procedent d'Itàlia, s'han comercialitzat sota les marques Biogra, HLT, Biocesta i Bonpreu. Concretament es tracta d'una mostassa que s'inclou en diversos productes transformats, motiu pel qual Sanitat recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la mostassa que poguessin tenir els productes a casa que s'abstinguin de consumir-los



Els productes comercialitzats per Bonpreu SA amb la marca Bonpreu s'han distribuït en botigues pròpies ubicades a Catalunya i que s'estan retirant són els següents:

- HAMBURGUESA 5 VERDURES 160G BONPREU ECO

- HAMBURGUESA Algues-espinacs BONPREU ECO

- Seita FRESC 300G BONPREU ECO

- HAMBURGUESA CARXOFA BONPREU ECO

- SALSITXA LLARGA FRANFURT BONPREU

- TOFU FRESC BONPREU ECO

Bonpreu ha decidit retirar tots els lots d'aquests productes elaborats per Sorribas amb data de caducitat vigent per principi de precaució, independentment que hi hagi o no confirmació analítica.

La resta de les marques s'han distribuït en establiments de totes les comunitats autònomes menys a Ceuta i Melilla i els productes que s'estan retirant són:

PRODUCTES MARCA Biogra

- HAMBURGUESA TOFU CHAMPIÑON 160G Biogra (amb ingredient seitan), lot 19-30.

- HAMBURGUESA TOFU PASTANAGA 160G Biogra (amb ingredient seitan), lots 19-20 i 19-21.

- HAMBURGUESA TOFU 5 VERDURES 160G Biogra (amb ingredient seitan), lots 19-39, 19-44 i 19-047.

- HAMBURGUESA TOFU FORMATGE / VERDURA 160G Biogra (amb ingredient seitan), lots 19-29 i 19-30.

- HAMBURGUESA TOFU ALGA / Espinac 160G Biogra (amb ingredient seitan), lots 19-31, 19-33, 19-34.

- HAMBURGUESA Seitan BARBACOA 160G Biogra, lot 19-17.

- Seitan FRESC 300G Biogra, lots 19-61-1 i 19-62.

- CROQUETA VEG BOLETS xiïta-TAKE 210g Biográ (amb ingredient seitan), lots 19-14, 19-15 i 19-16.

PRODUCTES MARCA HLT

- HAMBURGUESA TOFU ALGA / ESPINAC 160G HLT (amb ingredient seitan), lot 19-15.

- HAMBURGUESA TOFU 5 VERDURES 160G HLT (amb ingredient seitan), lot 19-10.

- Seitan FRESC 300G HLT, lot 19-07 i 19-08.

PRODUCTES MARCA BIOCESTA

- Seitan FRESC 290G BIO CISTELLA, lot 19-57.

Aesan explica que "s'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i també als serveis de la Comissió a través de l'RASFF (Xarxa d'Alerta Alimentària europea). Com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la mostassa que poguessin tenir els productes anteriorment esmentats a casa que s'abstinguin de consumir-los. Així mateix s'indica que el consum d'aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors".