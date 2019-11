Creen un nou mètode per mesurar amb més precisió l'atròfia de la medul·la espinal

Un estudi liderat per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la University College of London (UCL) ha permès desenvolupar una nova tècnica per mesurar amb més precisió la pèrdua de volum, o atròfia, de la medul·la espinal, cosa que ajuda a predir el curs de l'esclerosi múltiple.

L'equip ha demostrat, en un estudi publicat a Annals of Neurology, que la nova tècnica basada en imatge per ressonància magnètica ajuda a predir millor la progressió de la malaltia i que, a més, permetrà estudiar noves teràpies amb potencials efectes neuroprotectors.

L'investigador d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i coautor de l'article Ferran Prados ha explicat que, amb el pas dels anys, els afectats per esclerosi múltiple pateixen una atròfia progressiva de la medul·la espinal que s'associa a una creixent incapacitat motora. La nova tècnica desenvolupada permet mesurar amb més precisió el grau d'atròfia al llarg del temps i demostra que els resultats es correlacionen correctament amb l'evolució de la malaltia. La tècnica s'ha validat utilitzant dues imatges de ressonàncies magnètiques fetes amb un any de diferència a 327 afectats d'esclerosi múltiple i 93 persones sanes.