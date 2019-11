Descobreixen el pes d'una nova proteïna en el càncer de fetge

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) acaben de descriure per primera vegada la implicació crucial d'una proteïna de la membrana cel·lular en el desenvolupament i la progressió del càncer de fetge, segons un article publicat a la revista Journal of Hepatology. Aquesta proteïna, anomenada clatrina, és coneguda pel seu paper clau en el procés d'internalització de molècules de l'espai extracel·lular cap a l'interior de la cèl·lula, anomenat endocitosi. En aquest procés, la membrana de la cèl·lula es replega i forma vesícules, l'estructura de les quals està recoberta de clatrina. Gràcies als nous resultats, analitzar els nivells d'expressió de clatrina en biòpsies de pacients de carcinoma hepatocel·lular ajudarà a seleccionar aquells malalts que es beneficiaran d'una teràpia molt més dirigida i personalitzada. L'equip d'investigació ha posat en evidència que les cèl·lules hepàtiques amb característiques invasives presenten alts nivells de clatrina, proteïna de la qual no es coneixia la seva implicació en càncer de fetge.