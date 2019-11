Un estudi mostra que les cesàries no programades augmenten el risc de tenir asma

L'efecte de les cesàries sobre el desenvolupament del sistema immunitari és més complex del que es pensava fins ara, segons un estudi en què ha participat la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona i que ha demostrat que les cesàries no programades augmenten el risc del nadó de tenir asma.

L'estudi, publicat la setmana passada, va seguir l'evolució de la salut de més d'1,4 milions de nens finlandesos durant els seus primers 15 anys de vida.

Segons van explicar Ana Costa-Ramón i Ana Rodríguez-González, investigadores del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF, tot i que el treball demostra que les cesàries no programades augmenten el risc de tenir asma, no han trobat vinculació causal amb les al·lèrgies, la diabetis tipus 1 o l'obesitat.

Els investigadors han recordat que en el desenvolupament humà, la transició de la vida fetal a la del nounat, en el moment de néixer, és un esdeveniment brusc que representa «desafiaments fisiològics importants per als nadons» i hi ha evidències que moltes intervencions mèdiques en el moment de néixer estan associades a la salut a llarg termini.

Segons Costa-Ramon, el part per cesària en embarassos de baix risc, que és la cirurgia major més freqüent en molts països, està vinculat amb una gran varietat d'efectes adversos per a la salut, tant a curt com a llarg termini, encara que aquesta relació «ha rebut fins ara poca atenció».



Seguiment a Finlàndia

«Els resultats que hem obtingut mostren que les cesàries augmenten el risc de tenir asma ja des de l'edat primerenca, però no trobem efectes en malalties que diversos estudis previs havien associat amb les cesàries, com la diabetis de tipus 1, l'obesitat o les al·lèrgies», han assenyalat les dues investigadores de la UPF.

Les investigadores van estimar l'impacte de néixer per cesària no programada sobre la salut dels nens, amb dades administratives de parts i registres hospitalaris, que han permès seguir l'evolució de la salut de més de 1,4 milions de nens finlandesos –tots els nascuts a Finlàndia entre els anys 1990 i 2014– des del seu naixement fins a la seva adolescència –en el cas dels nascuts abans de 2000.

Segons les investigadores de la UPF, aquest treball espera proporcionar una base sòlida sobre la qual es puguin construir futures investigacions sobre els efectes de les cesàries evitables.