Un projecte de l'ICRA analitza els efectes de les substàncies contaminants a la salut humana

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) amb seu a Girona participa en un estudi que analitza l'impacte que poden tenir algunes substàncies contaminants quan es barregen amb els microplàstics en la salut humana. Des de fa més d'un any es va començar la investigació i ja s'han recollit mostres del riu Ebre i del mar Mediterrani a Múrcia. En paral·lel, des de l'ICRA han recreat diversos rius per analitzar la relació que poden tenir aquestes substàncies contaminants com ara restes d'antibiòtics o cosmètics amb els microplàstics i com afecten als microorganismes aquàtics. Una de les investigadores, Sara Rodríguez, ha explicat que la contaminació a través dels microplàstics és un «problema transfronterer molt complex» de resoldre. Rodríguez ha detallat que es tracta d'un problema «similar al canvi climàtic» perquè «la contaminació que es genera aquí va a altres zones i la d'altres zones arriba aquí a través del mar, per exemple».

A més, la investigadora ha afegit que el més difícil per resoldre la proliferació de microplàstics és «posar el límit» d'allò que contamina i allò que no. De fet, Sara Rodríguez ha explicat que a part dels microplàstics que surten de la degradació dels plàstics que es llancen al mar, també cal tenir en compte els que es generen en «quan rentem roba amb fibres sintètiques, quan frenem amb el cotxe pel desgast de les rodes o els que hi ha en alguns productes d'estètica».

En aquesta investigació també hi participa un equip de Barcelona i un altre del Centre de Múrcia de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, a banda de l'ICRA. Entre els tres grups es reparteixen diverses àrees de recerca, totes elles concentrades en «contaminants emergents». Es tracta de substàncies que són contaminants però «no estan legislades i no els reconeixem com a tal».

Dins de l'especialització de cada grup de recerca, l'ICRA s'ha centrat en els efectes que poden tenir els antibiòtics amb els microplàstics en els rius. Sara Rodríguez ha destacat que un dels efectes que poden tenir és un «impacte en la fotosíntesi» de les plantes fluvials. «Si estan afectats per una situació d'estrès» generada pels microplàstics i les substàncies contaminants, «la capacitat de fotosíntesi canviarà». A més, Rodríguez ha afegit que «en el riu hi ha una sèrie de productes que no comptàvem que acabarien a l'aigua». Per això, cal analitzar quin efecte poden tenir i si hi ha una afectació real a la salut humana. Per fer-ho, el grup de l'ICRA analitzarà si els microplàstics «poden absorbir» substàncies contaminants com ara els fàrmacs o els perfums i, posteriorment, si quan els peixos se'ls mengen «s'alliberen» les substàncies.



Mostres i proves de laboratori

De moment, els tres equips de recerca, entre aquests el de l'ICRA, ja han recollit diverses mostres d'aigua del riu Ebre a la seva desembocadura i al mar de Múrcia. Ara, cada equip ja està analitzant la quantitat de microplàstics i de substàncies contaminants que hi ha en cada zona. A més, cada equip analitza específicament un tipus de substància diferent.

En paral·lel, l'ICRA ha començat a investigar al laboratori «la interacció dels microplàstics amb els contaminants». Ho han fet recreant diversos rius i controlant la temperatura, la quantitat d'aigua que baixa i altres aspectes. La Sara ha afegit que després «apliquem condicions d'estrès i així en podem analitzar l'impacte» d'aquests fragments de plàstic sobre els microorganismes.