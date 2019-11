Difonen un diccionari mèdic il·lustrat a les sales d'espera de Girona

El llibre Primer diccionari de medicina il·lustrat de la lingüista Rosa Estopà de l'IULATERM de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, editat en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i repartit a les escoles gironines a principi d'any, arriba ara als centre sanitaris de la demarcació en format vídeo.

Les definicions de salut del llibre, fetes per nens i nenes i adreçades als mateixos, s'han convertit en format audiovisual i s'han repartit als hospitals, a les clíniques i als CAPs de la demarcació de Girona per ser visualitzades a les pantalles de les sales d'espera dels centres. En total, el COMG ha repartit uns 60 llapis de memòria, a banda de donar l'oportunitat als pediatres col·legiats de recollir-ne un al COMG per a la seva consulta privada. El vídeo de les definicions del Primer diccionari de medicina il·lustrat també es pot descarregar al web col·legial. El llibre és el primer diccionari de medicina per a nens en català. Recull 366 paraules definides i il·lustrades per 1.200 escolars de primària d'escoles catalanes i està revisat per pediatres del COMG. El llibre vol explicar el significat i l'ús de les paraules més bàsiques de salut.