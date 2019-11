Els millors remeis casolans per calmar el mal de coll a l'instant

L'oscil·lació tèrmica que es produeix a la tardor, quan les temperatures a primera i última hora del dia són molt baixes i durant la jornada més agradables, fa que mai ens sentim del tot ben vestits. De vegades ens falta roba i d'altres ens sobra. Aquests canvis de temperatura ens fan més vulnerables davant elements externs com refredats, faringitis o amigdalitis que ens irriten la gola creant un dolor intens que ens complica empassar aliments i fins i tot la saliva.

Si notes certa molèstia o el teu dolor ja és punyent, hi ha alguns remeis casolans que t'ajudaran a sentir-te millor i calmar la irritació sense necessitat de medicar-te, o en tot cas com a complement a la medicació.



Gàrgares



Aboca en un got d'aigua mitja cullerada de sal i fes gàrgares tres vegades a el dia. No abusis d'aquest mètode ja que pot ressecar les membranes mucoses.



Aigua i infusions

Perquè la gola faci menys mal cal tenir-la hidratada. És recomanable beure molta aigua, a més d'infusions tèbies (mai calentes) en petits glopets. El te de menta també contribueix a obrir les vies respiratòries i al fet que et sentis menys congestionat. Si a això li sumes que amb la mel et sentiràs millor, aquest és un bon truc.



Mel amb llimona



És el truc de les àvies per excel·lència. La mel i la llimona contribueixen a calmar la gola. T'ho pots prendre en dejú o després d'un àpat.



Sopes i brous

Els aliments cremosos són més fàcils d'empassar i no irriten la gola. Sopa de fideus, crema de carbassó, de carbassa, de porros... A més, altres aliments com els iogurts i les natilles ajuden a alleujar la sensació d'irritació.



Banys d'aigua calenta



El vapor d'aigua calenta és molt efectiu contra la sequedat de l'ambient i ajuda a la relaxació de la zona afectada.



No anar al metge si no empitjora



Un mal de coll no és, a priori, una raó per anar al metge o utilitzar un servei d'urgències d'un hospital. Només has d'anar al metge si et trobes excessivament malament o si t'ha pujat la febre, això seria una senyal que hi ha una infecció.

Recorda que tampoc convé abusar dels medicaments. Com més pastilles utilitzis menys efecte et faran quan ho necessitis de veritat. A més, és important que evitis les begudes fredes ja que poden empitjorar el teu estat de salut.