La pastilla preventiva del VIH ja està disponible a Catalunya

La pastilla preventiva del VIH, l'anomenada profilaxi preexposició i coneguda com a PrEP, ja està disponible a Catalunya. Les persones amb un elevat risc d'infecció podran accedir al nou tractament al CAP Drassanes i al BCN Checkpoint, dos centres comunitaris amb molta experiència en aquest àmbit a la capital catalana, i a les 19 unitats funcionals de la sida que hi ha als hospitals d'arreu de Catalunya.

Ho han explicat responsables del Departament de Salut aquest divendres després que la setmana passada es fes efectiva la incorporació d'aquest medicament a la cartera de serveis públics de l'Estat. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha volgut deixar clar que és la Generalitat qui finança la PrEP, que suposarà una inversió aproximada de 840.000 euros anuals. Salut preveu que se'n beneficiaran unes 2.500 persones a Catalunya.

Tot i que des dels anys 90, quan es va produir el pic d'infeccions de VIH, se n'ha reduït de forma clara la incidència, es calcula que cada any es diagnostiquen uns 600 casos a Catalunya; una xifra que representa de mitjana quasi uns dos diagnòstics al dia. Guix ha advertit de "certa estabilització" en aquesta xifra i ha afirmat que està sent "difícil" reduir-la.

En aquest context s'emmarca l'aprovació de la PrEP després d'uns anys d'espera a l'estat espanyol, mentre altres països ja l'havien incorporat com a medicament preventiu, com França o Regne Unit. Suposa un tractament molt efectiu per evitar contagis de VIH i, segons els responsables de Salut, podria disminuir-ne la incidència "extraordinàriament". Algunes dades apunten que la pastilla preventiva en col·lectius amb un alt risc de contraure el VIH permet reduir un terç dels contagis.



Persones beneficiàries i llocs on es dispensarà

La PrEP està indicada per a homes que tenen sexe amb homes, dones transsexuals i persones que exerceixen la prostitució sense utilitzar el preservatiu. També a persones que practiquen sexe anal sense preservatiu o tenen pràctiques sexuals de risc com quan es combinen amb el consum de drogues (chemsex).

Les persones que la prenen no han contret el VIH i, de fet, està contraindicada en aquests casos. Les persones que se'n vulguin beneficiar ja es poden adreçar als centres o unitats funcionals, però abans s'hauran de sotmetre a les proves per descartar que tinguin el VIH.

La PrEP es prescriurà a les unitats d'ITS de Drassanes Express i de BCN Checkpoint, així com a les 19 unitats funcionals de VIH-SIDA repartides arreu de Catalunya. No es dispensarà ni en farmàcies ni a l'atenció primària i per accedir-hi no caldrà la derivació de cap metge. Seran els facultatius d'aquests centres i unitats qui la dispensaran. "No són persones malaltes. Volem que el procediment sigui el més comunitari possible", ha insistit Guix.

Les unitats funcionals de VIH es es troben a l'Hospital Vall d'Hebron; l'Hospital Clínic; l'Hospital del Mar – Hospital de l'Esperança; l'Hospital de Sant Pau; l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida; l'Hospital Santa Maria; l'Hospital Joan XXIII de Tarragona; l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta; l'Hospital de Girona Doctor Josep Trueta; l'Hospital de Viladecans; l'Hospital de Bellvitge; l'Hospital de l'Hospitalet – Hospital Moisès Broggi; l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona; l'Hospital Mútua de Terrassa; l'Hospital de Sabadell; l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; l'Hospital de Vic; l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Mataró.

La PrEP consisteix en un comprimit de presa diària per via oral, que es tolera bé i no presenta efectes secundaris rellevants. S'ha de prendre cada dia mentre es portin a terme aquestes pràctiques sexuals de risc.



Més que un fàrmac

El secretari de Salut Pública ha subratllat que la PrEP no consisteix només a administrar un fàrmac, sinó que forma part d'una estratègia global de salut pública, que implica consell assistit per detectar altres necessitats; educació sobre salut sexual; cribratge, diagnòstic precoç i tractament d'altres possibles infeccions de transmissió sexual (ITS) i derivació a altres serveis i recursos especialitzats.

El director del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques, Joan Colom, ha destacat que la PrEP és "altament efectiva" per prevenir el VIH, però no per a altres infeccions. Ara bé, Colom ha valorat que el seguiment de les persones que prendran la pastilla -l'administració implicarà quatre visites anuals- ha de permetre detectar de forma precoç altres infeccions.



Unes 500 persones tractades en estudis i cap cas d'infecció

A Catalunya des del 2015 s'ha treballat per implementar la PrEP amb grups d'experts per valorar la factibilitat i el monitoratge de l'estratègia i s'han impulsat tres estudis que han permès tractar persones que potencialment estaven amb risc, amb uns 500 participants i entre les quals no s'ha produït cap nou cas d'infecció d'aquest virus. Ara bé, fins ara no es podia tractar amb la PrEP fora d'aquests estudis perquè no s'havia aprovat a nivell estatal.

També hi ha persones que estan utilitzant la PrEP després d'adquirir-la pel seu compte, per internet, malgrat que està prohibit i que comporta un alt risc pel desconeixement de l'origen i efectivitat del fàrmac i per la manca d'uns seguiment professional.