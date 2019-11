Cinc remeis naturals per fer baixar ràpid el colesterol

Més de la meitat dels espanyols té el colesterol alt, tot i que el el 54% està sense diagnosticar. Així es desprèn de l'Estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular d'Espanya, la major investigació sobre nutrició i risc cardiovascular realitzada a l'estat.

Tenir el colesterol dolent (LDL) alt augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars com l'infart de miocardi o l'angina de pit. Encara que moltes vegades els metges prescriguin medicaments per tractar aquest problema, portar una dieta equilibrada i fer exercici físic són claus per reduir el LDL.

Si l'exercici i la dieta no són suficients, o si no el tens tan alt i vols evitar els medicaments, aquí et portem una sèrie d'aliments i plantes que gràcies a les seves propietats t'ajudaran a baixar el colesterol.

Alia't amb la carxofa



La carxofa és un dels aliments més potents per al tractament de la hipercolesterolèmia. Conté grans quantitats de cinarina, un compost molt beneficiós que ajuda a eliminar greix de fetge, prevenir la formació de pedres a la vesícula i regular el colesterol.

L'escaiola



L'escaiola de consum humà és un remei tradicional que porta anys utilitzant-se per tractar diversos problemes. I una de les seves propietats més conegudes és la de reduir el colesterol a la sang. Això es deu al seu contingut en lipasa, un enzim que ajuda a eliminar ràpidament el greix de l'organisme.

Els àcids grassos Omega 3



Tal com va afirmar la Fundació Espanyola del Cor (FEC), el consum diari d'Omega 3 contribueix a mantenir els nivells normals de colesterol. Aquest grup d'àcids poliinsaturats està molt present en el peix blau (Verat, salmó, tonyina ...), alguns vegetals (Espinacs o cols de Brussel·les) i fruits secs (Nous).

Infusions de dent de lleó



Aquesta planta medicinal és un potent diürètic que t'ajuda a reduir la pressió arterial i el colesterol. Per preparar una infusió de dent de lleó cal barrejar una cullerada de fulles seques d'aquesta blanca per una tassa d'aigua bullint. Després es cola i s'endolceix al gust.

Arròs de llevat vermell



Aquest cereal s'obté conreant l'arròs blanc amb el llevat Monascus purpureus. Aquesta barreja resultant és un aliment que porta anys utilitzant-se en la medicina tradicional xinesa. Entre les seves propietats destaca la capacitat de reduir el nivell total de colesterol a la sang gràcies a les seves grans quantitats del compost monacolina K.

Altres trucs per combatre el colesterol

Controla el teu pes

Si tens sobrepès o pateixes obesitat, perdre els quilos de més t'ajudarà a reduir el colesterol i els triglicèrids, un tipus de greix que es troba a la sang i en els aliments. Per aconseguir controlar el teu pes, una alimentació saludable i l'exercici físic seran els teus millors aliats.

Diversos estudis han posat de manifest que les persones amb un alt índex de massa corporal (IMC) acostumen a tenir nivells més baixos de HDL bo i nivells més alts de colesterol dolent.

Evita el sedentarisme

Fer exercici físic és vital si volem baixar els nostres nivells de colesterol. L'activitat física regular ens ajudarà a elevar el colesterol bo (HDL), a perdre pes i, d'aquesta manera, reduir el colesterol dolent.

Evita els mals hàbits

Beure alcohol i fumar també està relacionat amb l'augment del colesterol dolent, de manera que abandonar aquests mals hàbits és vital si volem evitar els riscos cardiovasculars que comporta aquesta patologia per a la nostra salut.