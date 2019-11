Quantes vegades hauries de dutxar-te a la setmana, segons la ciència

Alguns estudis asseguren que passem per la dutxa una mitjana de 6,8 vegades a la setmana. El costum de passar un cop al dia per la dutxa és un costum molt arrelat, però és realment bo aquest hàbit?

Si la dutxa diària va acompanyada de sabó, aleshores, segons la ciència, ens estem excedint i hauríem de limitar-nos a dutxar-nos només dues o tres vegades per setmana.

El sabó conté substàncies que, a més d'eliminar la brutícia, eliminen l'oli de la pell. Això, segons avisen els dermatòlegs, ens debilita el sistema immunològic, eliminant alguns bacteris necessaris per a l'organisme, a més d'assecar i esquerdar l'epidermis.

Així hauria de ser la dutxa perfecta:

Si et dutxes cada dia, ensabona't només dues o tres vegades a la setmana o només en zones com les aixelles, els genitals o els peus, és a dir les zones en què es produeixen produeixen secrecions d'olor més forta.

Usa sempre sabons de PH neutre que no continguin químics, perfums o colorants.

No et dutxis amb aigua molt calenta per evitar ressecar la pell

Canvia l'esponja sovint, ja que s'hi queden molts bacteris

Eixuga't a consciència per evitar que les restes d'humitat propiciïn l'aparició de fongs i fes-ho donant-te petits tocs sense fregar per evitar la irritació de la pell.

Shutterstock

Els experts també recomanen que els menors de sis anys no passin pel bany o la dutxa si no cal, i com a molt no més de dos o tres vegades a la setmana.