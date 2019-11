La Fundació Salut Empordà participa a la Fira d'Ocupació TreballemGi per primera vegada

La Fundació Salut Empordà (FSE) va participar per primer cop a la Fira d'Ocupació TreballemGi de Girona, que va tenir lloc ahir al matí a l'Auditori, i la valoració de l'experiència és molt positiva. La FSE va poder contactar amb candidats per a futures vacants d'auxiliar d'infermeria, professionals de serveis centrals, tècnics de diversos serveis, com pot ser el d'anatomia patològica, treballador/a social i administratiu/va. I en aquesta ocasió l'esdeveniment també ha permès a l'entitat establir contactes estratègics amb diverses associacions, institucions i administracions del territori relacionades amb el sector de l'ocupació i la inserció laboral.

La FSE va voler ser present en aquesta fira de Girona després del bon resultat que va tenir la participació a l'edició alt-empordanesa, que va tenir lloc a Figueres el mes de març. Des del Departament de Recursos Humans de la Fundació –que gestiona l'hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS l'Escala-, es considera que aquest tipus d'espais aporten un valor afegit en el procés de selecció de personal, ja que permeten el tracte directe amb el candidat abans que aquest enviï el currículum, facilitant el retorn d'informació per ambdues parts.