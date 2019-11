Impulsen xerrades informatives sobre teleassistència per divulgar el servei

L'organisme de la Diputació de Girona, Dipsalut, organitza xerrades informatives i altres accions de caràcter divulgatiu, com ara estands que es munten en el marc de fires, mercats o altres esdeveniments sobre la teleassistència. Es poden dirigir a la ciutadania en general o a col·lectius específics, en especial, a persones majors de 65 anys.

Les duen a terme professionals de la teleassistència que hi expliquen detalladament en què consisteix el servei, a qui va dirigit i com es desenvolupa. També resolen els dubtes dels assistents i els mostren com funcionen els dispositius que s'utilitzen habitualment –terminals, polseres, penjolls i detectors. Aquests professionals poden estar acompanyats de personal de l'Ajuntament o dels serveis socials comarcals per tal de complementar la informació sobre el procés de sol·licitud.

Dipsalut ofereix gratuïtament aquestes accions a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. Els que hi estiguin interessats han de posar-se en contacte la secció d'Acció Social de l'Organisme i comprometre's a participar en la divulgació prèvia de l'esdeveniment per tal que es pugui arribar al major nombre possible de persones.

Al llarg dels darrers mesos, s'ha dut a terme una quarantena de xerrades sobre el servei. L'objectiu d'aquestes activitats és apropar la teleassistència pública a les veïnes i veïns d'arreu de la demarcació de Girona, resoldre els dubtes que puguin i procurar que arribi a totes aquelles persones que el necessiten, independentment de la seva renda i d'altres condicionants.

El servei públic fomenta l'autonomia de les persones grans que viuen soles o passen moltes hores soles. També s'adreça a altres col·lectius amb necessitats específiques: des d'infants amb discapacitat fins a persones amb mobilitat limitada o altres dificultats.