Més de dos milers de catalans es beneficiaran de la nova pastilla preventiva del VIH

La pastilla preventiva del VIH, l'anomenada profilaxi preexposició i coneguda com a PrEP, ja està disponible a Catalunya. Les persones amb un elevat risc d'infecció podran accedir al nou tractament al CAP Drassanes i al BCN Checkpoint, dos centres comunitaris amb molta experiència en aquest àmbit a la capital catalana, i a les dinou unitats funcionals de la sida que hi ha als hospitals d'arreu de Catalunya. Ho van explicar responsables del Departament de Salut la setmana passada després que es fes efectiva la incorporació d'aquest medicament a la cartera de serveis públics de l'Estat. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va voler deixar clar que és la Generalitat qui finança la PrEP, que suposarà una inversió aproximada de 840.000 euros anuals. Salut preveu que se'n beneficiaran unes 2.500 persones a Catalunya.

Tot i que des dels anys 90, quan es va produir el pic d'infeccions de VIH, se n'ha reduït de forma clara la incidència, es calcula que cada any es diagnostiquen uns 600 casos a Catalunya; una xifra que representa de mitjana quasi uns dos diagnòstics al dia. Guix va advertir de «certa estabilització» en aquesta xifra i va afirmar que està sent «difícil» reduir-la.

En aquest context s'emmarca l'aprovació de la PrEP després d'uns anys d'espera a l'estat espanyol, mentre altres països ja l'havien incorporat com a medicament preventiu, com França o Regne Unit. Suposa un tractament molt efectiu per evitar contagis de VIH i, segons els responsables de Salut, podria disminuir-ne la incidència «extraordinàriament». Algunes dades apunten que la pastilla preventiva en col·lectius amb un alt risc de contraure el VIH permet reduir un terç dels contagis.

La PrEP està indicada per a homes que tenen sexe amb homes, dones transsexuals i persones que exerceixen la prostitució sense utilitzar el preservatiu. També a persones que practiquen sexe anal sense preservatiu o tenen pràctiques sexuals de risc com quan es combinen amb el consum de drogues (chemsex).



Disconformitat en el mètode

El Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitària d'ONG-Sida de Catalunya) celebra que s'impulsi el fàrmac però mostren el seu desacord amb el procés d'implementació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sense comptar amb una estratègia compartida i consensuada prèviament amb les entitats comunitàries que treballen en l'àmbit del VIH a Catalunya.