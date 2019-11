Salut Empordà Cooperació impulsa un projecte educatiu

Salut Empordà Cooperació (SEC), l'ONG de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha posat en marxa un nou projecte conjuntament amb les escoles de l'Armentera, Sant Pere Pescador, el Far d'Empordà i Vilabertran que busca posar en contacte infants de realitats ben diferents a partir d'un treball cooperatiu. Al llarg d'aquest curs escolar, els alumnes alt-empordanesos s'intercanviaran material divers amb els nens i nenes del Centre Educatiu de Kolda, al Senegal, com són cançons, dibuixos o contes, per treballar-ho com a complement a les activitats diàries. La idea és que els estudiants d'un i altre continent coneguin altres realitats del món i s'acostin a noves llengües, les bases per a despertar la seva consciència solidària.

El Projecte Kolda també preveu enviar a principis de l'any 2020 material i mobiliari escolar en aquest centre del Senegal gràcies a les donacions que els alumnes de les quatre escoles de la comarca han fet i de particulars, a més de les coses que el SEC ha pogut aconseguir motxilles de l'any passat, llibretes inacabades, taules o cadires, entre d'altres.

Finalment, per posar-li l'accent saludable al projecte, voluntaris de Salut Empordà Cooperació, aprofitant el viatge per dur tot aquest material fins a l'Àfrica, oferiran formació de salut bucodental a mestres, alumnes i pares del Centre Educatiu de Kolda, a més de facilitar-los els estris necessaris per tenir cura de les seves dents.



Deu anys de l'ONG

El nou projecte s'emmarca en la celebració dels deu anys de l'ONG. L'acte principal va tenir lloc divendres passat, quan es va inaugurar una mostra de fotografies a Consultes Externes de l'hospital de Figueres en què repassa la seva trajectòria al llarg d'aquest temps. D'altra banda, el cap de la Unitat de Salut Internacional de l'hospital Santa Caterina, Ramon Dalmau, va oferir una xerrada sobre la problemàtica actual de salut internacional, en què hi van assistir professionals de la FSE i també de les àrees bàsiques de salut de l'Alt Empordà. I és que la comarca té un alt índex d'immigració, per la qual cosa la salut internacional és una qüestió que preocupa al sector sanitari.