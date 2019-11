Aquests són els 8 millors metges especialistes catalans, segons l'opinió dels seus col·legues

El portal Top Doctors ha fet públic avui el rànquing de millors metges especialistes d'Espanya segons la valoració que fa el propi col·lectiu mèdic i especialistes de cada àrea. La nominació es fa a través d'una enquesta oberta dirigida als professionals col·legiats que hi vulguin participar.

Aquests són els vuit metges catalans que entren en el llistat de 50 millors de l'Estat:



Dr. Federico Hernández Alfaro - Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

- Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Dr. Vicent Riambau - Angiologia i Cirurgia Vascular

- Angiologia i Cirurgia Vascular Dra. María José Ribal Caparrós - Urologia

- Urologia Dra. Eulàlia Baselga Torres - Dermatologia Pediàtrica

- Dermatologia Pediàtrica Dr. Vicente Molina Morales - Pediatria

- Pediatria Dr. Antonio de Lacy Fortuny - Cirurgia General i Aparell Digestiu

- Cirurgia General i Aparell Digestiu Dr. Ramon Tormo Carnicé - Aparell Digestiu i Pediatria

- Aparell Digestiu i Pediatria Dr. Alfons Malet i Casajuana - Al·lergologia i Pediatria



En aquesta edició, s'han recollit un total de 4.500 recomanacions de professionals, dels quals s'han seleccionat els 50 més valorats. Els criteris que els professionals han de tenir en compte a l'hora de votar són la formació i habilitats clíniques, així com la reflexió de a quina metge acudiria o recomanaria a les seves amistats o familiars. A més, es tenen en compte les opinions dels pacients després del contacte o visita als especialistes en on valoren aspectes com el temps, l'atenció o la cura rebut.

El rànquing per províncies dels Top Doctors Awards 2019 és: Barcelona (8), Madrid (8), Sevilla (3), Màlaga (3), València (3), Alacant (3), Les Palmes de Gran Canària (3) , la Corunya (2), Tenerife (2), Valladolid (2) i 13 províncies amb 1 professional seleccionat. Entre les especialitats mèdiques més recomanades en medicina privada, destaquen Urologia (amb 6 professionals), Cardiologia (4) i Ginecologia, Traumatologia, Cirurgia General i Cirurgia Maxilofacial, (amb 3 professionals cadascuna) entre d'altres.