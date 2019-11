Dotze hàbits que has de canviar si vols perdre pes de veritat

Quan t'enfrontes al repte de perdre pes, el més important no és anar corrent a apuntar-te a gimnàs. Ni de bon tros. Fer esport ajuda, això és obvi, però no és el més important. També has d'introduir altres canvis en la teva vida, sobretot intentar portar una vida més saludable sense excessos i amb la salut com a meta. I és que a l'hora de la veritat, allò que importa és que la teva vida guanyi en benestar, no només per perdre pes. Per això en aquest article et proposem 12 canvis que has d'introduir si de debò vols alliberar-te d'aquests quilos de més que t'acomplexen. Aquests són, en resum, els hàbits que has de deixar enrere si vols aprimar-te.

Esmorzar en tres minuts

Sempre tens pressa. Et lleves quan sona el despertador per tercera vegada i ho fas de mala gana. Tant que no li dediques prou temps a l'esmorzar. I això que portes tota la vida escoltant allò que és "el principal àpat del dia". Doncs això ha de canviar. Esmorzar és més que important i per això has de fer-ho amb calma. No agafis el primer que trobes al rebost. Oblida't de les pastes i opta per la fruita, el formatge i el iogurt. Són tres productes que preparàs en pocs minuts i que t'ajudaran, a més, a no tenir gana a mig matí. Només hauràs de sortir del llit deu minuts abans.





Pujar al pis amb ascensor

En arribar a casa, si vius en bloc de pisos, no agafis l'ascensor. Vols perdre pes i guanyar en salut veritat? Doncs llavors és molt millor pujar per les escales. És un exercici molt sa amb el qual es posen en funcionament molts músculs del cos. Prova-ho un cop al dia. Veuràs com aviat t'hi acostumes. Els primers dies arribaràs a casa sense alè però de mica en mica aniràs notant com millora el teu estat físic i anímic

Sopar tard

El sopar és l'últim àpat del dia. Se suposa que aquestes calories que guanyes amb el que et menges a última hora ja no les gastaràs, motiu pel qual hauries de sopar lleuger i aviat. Anar a dormir després d'haver fet la digestió t'ajudarà a agafar un son molt més reparador.

Anar al sofà just després de menjar

Saps quin és el truc italià per perdre pes? Caminar 15 minuts just després de cada àpat. Així els italians aconsegueixen no engreixar-se. La raó és senzilla: en no estirar-se al sofà afavoreixen que el cos gasti les calories que està generant amb la digestió. Un petit passeig o rentar els plats t'ajudarà a no caure en la temptació.

Passar gana

El vell axioma que si passes gana t'estàs aprimant ja l'han donat per fals centenars de nutricionistes. Els especialistes en aquest camp ho tenen clar: per lluir no cal patir. És millor conscienciar-se que cal canviar d'estil de vida que fer patir el teu cos. Passar gana durant 10 dies només farà que després tinguis un efecte rebot poc desitjat si de veritat vols perdre pes.

Ingerir menjar "fals" o "no real"

El 'real food' s'ha posat de moda. I es tracta, senzillament, de tornar a mirar les etiquetes del que compres. El cos està millor preparat per digerir i aprofitar els aliments més sans. Res de menjar ràpid o per emportar-te a casa. Dedica temps a la cuina. La teva salut (i fins i tot la teva butxaca) t'ho agrairan.

Beure refrescos i alcohol

És un petit esforç però notaràs un gran canvi. Si deixes de banda els refrescos ensucrats i et passes a la gamma "zero" podràs notar la pèrdua de fins a cinc quilos en un mes. L'alcohol és també un enemic si et vols aprimar. A més, a mida que fas anys va sent més perjudicial per a la teva salut.

Menjar entre hores

És un hàbit molt poc recomanable si vols perdre pes. Si a més assaltes la màquina de "vending" del teu lloc de treball, aleshores es converteix en la pitjor decisió que podies prendre. Si la teva jornada laboral és massa llarga i has de parar a mig matí o a mitja tarda per menjar alguna cosa tenim la solució ideal: emporta't fruita o 30 grams de fruits secs a la feina.

Agafar el cotxe per fer recorreguts curts

Sabies que segons l'Organització Mundial de la Salut has de fer 15.000 passos al dia per mantenir un estat de vida saludable? Doncs ja ho saps: deixa el cotxe a casa sempre que el teu trajecte sigui de mitja hora o menys caminant.

Dedicar poc temps i importància al son

Dormim poc i malament. No tenim temps i no li dediquem la importància que es mereix al descans. És una part fonamental del teu dia i per això et recomanem que et baixis una aplicació t'avisi quan hagis d'apagar la tele o deixar de xerrar i anar-te'n a dormir. És fonamental descansar set o vuit hores a el dia. Estaràs més concentrat a la feina, afrontaràs el dia amb més energia i perdràs pes.

El sucre per a tot

No tens per què posar sucre a les postres, al cafè, a la xocolata... Hi ha alternatives. Recorda que diverses organitzacions estan alertant de la gran quantitat de malalties que afrontarem en un futur molt proper per l'excés consum de sucre que estem fent en nombrosos productes.

No beure aigua

Has de beure més aigua. Fins a dos litres al dia. A més de saciar-te abans dels àpats, l'aigua millorarà la teva salut i el teu trànsit intestinal. Emporta't a la feina una ampolla d'aigua de, com a mínim, 750 mil·lilitres i intenta beure-la tota.