El 6% dels menors de 25 anys pateixen anorèxia degut a la influència de les xarxes socials

L'anorèxia i la bulímia afecten especialment els adolescents a partir dels 15 anys, la mateixa edat en què es comencen a utilitzar de forma més autònoma les xarxes socials, responsables d'aquests trastorns alimentaris en el 6% dels menors de 25 anys que els pateixen.

El coordinador de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'hospital Sant Joan de Déu, Eduard Serrano, va participar dimarts a Barcelona en la presentació de la campanya Per un ús Love de la tecnologia, patrocinada per una operadora de telefonia mòbil i que pretén revertir aquest mal ús de la tecnologia en el tractament d'aquests trastorns.

Serrano va explicar que les xarxes socials s'han convertit en actors socials, especialment entre els joves, i és en aquest sector de població on el mal ús de les noves tecnologies pot comportar nombrosos problemes, entre aquests els relacionats amb l'alimentació i la salut.

Es calcula que actualment hi ha a la xarxa més de 4 milions de publicacions amb #Ana, que fa referència a l'anorèxia, i #Mia, que es refereix a la bulímia, que proporcionen als usuaris trucs i consells per vomitar, menjar poc i controlar les proteïnes per aconseguir el que consideren un cos més «bonic».



La campanya advoca per revertir aquesta situació mitjançant la difusió de vídeos informatius que alertin pares i fills dels perills d'aquests continguts i que seran difosos pels mateixos canals d'informació que es fan servir per fer apologia de l'anorèxia o la bulímia.

«Darrere d'aquestes coixinets i de les pàgines web que presenten l'anorèxia i la bulímia com dues amigues, hi ha persones que també pateixen aquests trastorns», va explicar Lluís Blanch, membre de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB), que reuneix famílies i professionals que lluiten contra aquestes malalties.

L'anorèxia i la bulímia «no són un estil de vida», va assegurar Blanch. En aquesta mateixa línia, la directora de l'Agència Catalana de Consum, Beth Abad, va destacar la importància del decret llei aprovat pel Parlament que permet sancionar i tancar pàgines web que indueixin a l'anorèxia o la bulímia, és a dir, al «suïcidi», va dir.

D'altra banda, la responsable del Servei de Psiquiatria i Psicologia, Montse Dolz, va informar que fa uns mesos l'hospital va posar en marxa un compte d'Instagram per «transmetre informació correcta sobre trastorns alimentaris», que està gestionat per pacients adolescents.