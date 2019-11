La Fundació Salut Empordà s'adhereix a la campanya «Menys plàstic, més salut»

Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, la Fundació Salut Empordà (FSE) i la seva empresa de serveis hotelers Emporhotel han iniciat un sèrie d'accions que s'aniran desplegant paulatinament per eliminar o reduir la utilització dels plàstics d'un sol ús en els diferents centres. La campanya s'emmarca en la iniciativa del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) titulada «Menys plàstic, més salut», a la qual la FSE s'ha adherit, i contempla la substitució de les canyetes, les culleres i les bosses de plàstic de la cafeteria per d'altres de material compostable (paper, fusta i PLA). Això suposarà la reducció cada any de 7.500 canyetes, 52.000 culleres i 2.600 bosses de plàstic d'un sol ús.

Aquesta mesura s'afegeix a la que ja s'ha aplicat en el servei de bugaderia, que ha consistit a eliminar les bosses de plàstic de la roba neta i que ha suposat l'estalvi de 1.320 quilos de plàstic anuals.

Una altra de les iniciatives que s'ha impulsat des de l'àrea de Mediambient de la Fundació és l'eliminació dels gots de plàstic de les màquines dispensadores de cafè d'alguns serveis, a través d'una prova pilot. S'ha començat a fer el canvi a l'ABS l'Escala i al servei d'Urgències de l'hospital de Figueres.

El paquet d'accions endegades per la FSE i Emporhotel també inclou una campanya entre els professionals per incentivar que es portin la carmanyola i els coberts de casa per així reduir la utilització dels que s'entreguen ara de plàstic d'un sol ús en els menús per emportar.

D'altra banda, ahir al matí es va oferir una activitat divulgativa mediambiental al CAP de l'Escala adreçada a tots els treballadors de l'ABS, per tal que prenguin consciència del consum energètic que efectua la Fundació Salut Empordà i posin a prova els seus coneixements en reciclatge i gestió de residus sanitaris.