El Trueta sensibilitza els pacients i familiars sobre la prevenció de caigudes

Professionals d'infermeria de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta van realitzar dimarts al matí una campanya de sensibilització sobre la prevenció de les caigudes, durant la qual van informar 435 persones, entre pacients, familiars i treballadors, i es van repartir 600 tríptics informatius.

En l'àmbit hospitalari, els llocs on es produeixen més freqüentment són el llit o el seu voltant, la butaca -quan s'hi volen asseure-, el lavabo, la dutxa i el passadís. Les conseqüències solen ser ferides, contusions i, fins i tot, fractures i traumatismes, que poden complicar l'estat de salut dels pacients i allargar el seu ingrés.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, les caigudes són la segona causa mundial de mort per lesions accidentals o no intencionals. S'estima que un 10% del total de les caigudes es produeix als centres hospitalaris. És per aquest motiu que la campanya de dimarts va consistir a fer prendre consciència als usuaris de la importància de tenir en compte certes accions que estan al seu abast per evitar caure durant l'hospitalització; accions que també són aplicables a l'entorn del domicili. Els professionals d'infermeria avaluen el risc individual que té cada pacient de patir una caiguda, segons les seves característiques. En funció del resultat d'aquesta avaluació, que es fa en el moment de l'ingrés, s'apliquen un seguit de mesures destinades a evitar les caigudes.

A l'hospital Josep Trueta, durant l'any 2018 es va avaluar el risc de caiguda d'un total de 13.565 pacients ingressats, que representen el 78,7% d'aquests pacients adults. Durant aquest mateix període van caure un total de 128 pacients, i des d'inici d'any al Trueta s'han comptabilitzat 136 usuaris que han patit una caiguda.

El risc de caure d'un pacient augmenta si està desorientat o confús, si està prenent medicació que pot afectar el seu estat físic -amb alteracions del nivell de consciència, disminució de la tensió arterial o augment de la necessitat d'anar al servei, entre d'altres-, si està dèbil o presenta mala coordinació o manca de força a les cames o als braços, si ja ha caigut alguna altra vegada o si té problemes de continència d'orina o fecal.



Recomanacions per no caure

Algunes de les recomanacions que donen els professionals d'infermeria als pacients amb més risc de patir caigudes i als seus familiars són aixecar-se lentament del llit o del sofà per evitar marejos, evitar córrer per anar al lavabo, evitar fer les activitats de la vida quotidiana –bany, vestit, etc.– després de la presa de la medicació, fer un ús adequat de caminadors i bastons, utilitzar calçat tancat, sense talons, portar roba adient i controlar-ne la llargària, els botons, etc.

Pel que fa als consells a tenir en compte a casa, també per evitar caigudes, cal evitar catifes i testos que poden interferir el pas, evitar pujar a escaletes i alces per penjar cortines o netejar prestatges, col·locar agafadors als banys, encendre el llum per llevar-se durant la nit i informar-se sempre dels efectes secundaris de la medicació que calgui prendre.

També recorden als pacients que poden demanar ajuda als professionals de l'hospital per moure's, en cas que ho necessitin. Simplement han d'utilitzar el timbre d'avís. Recorden que cal avisar ràpidament davant de qualsevol símptoma de mareig.

La campanya ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Català d'Oncologia.