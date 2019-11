Unitats neonatals de l'Institut Català de la Salut formen professionals en alletament

Un dels objectius assistencials de les unitats neonatals de l'Institut Català de la Salut (ICS) és aconseguir una lactància materna exitosa en els nadons ingressats, fonamentalment nadons prematurs, en els quals la lactància materna ha demostrat ser un factor protector del desenvolupament. L'apoderament de les mares i les famílies en lactància materna exitosa és més complex en aquestes situacions. Per aquest motiu, el Programa Assistencial d'Expertesa PADEICS-NIDCAP –el programa de cures individualitzades per al desenvolupament i la cura dels recent nascuts– impulsa diverses accions dirigides a l'entorn hospitalari i es potencia la formació. L'objectiu de l'ICS és formar el 80% del personal de les unitats de nounats dels hospitals de la institució, com ho exigeix la Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN). També es facilita la inclusió de les famílies en la cura dels seus fills i en la presa de decisions i s'impulsa la revisió dels espais físics perquè siguin facilitadors de l'estada de les mares.