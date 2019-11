Vuit especialistes catalans, entre els millors d'Espanya

El portal Top Doctors va fer públic dimarts el rànquing dels millors metges especialistes d'Espanya segons la valoració que fa el mateix col·lectiu mèdic i especialistes de cada àrea. La nominació es fa a través d'una enquesta oberta dirigida als professionals col·legiats que hi vulguin participar.

Els vuit metges catalans que entren en el llistat de cinquanta millors de l'Estat són: el Dr. Federico Hernández Alfaro (Cirurgia Oral i Maxil·lofacial), el Dr. Vicent Riambau (Angiologia i Cirurgia Vascular), la Dra. María José Ribal Caparrós (Urologia), la Dra. Eulàlia Baselga Torres (Dermatologia Pediàtrica), el Dr. Vicente Molina Morales (Pediatria), el Dr. Antonio de Lacy Fortuny (Cirurgia General i Aparell Digestiu), el Dr. Ramon Tormo Carnicé (Aparell Digestiu i Pediatria) i el Dr. Alfons Malet i Casajuana (Al·lergologia i Pediatria).

En aquesta edició, s'han recollit un total de 4.500 recomanacions de professionals, dels quals s'han seleccionat els 50 més valorats. Els criteris que els professionals han de tenir en compte a l'hora de votar són la formació i habilitats clíniques, així com la reflexió sobre a quin metge acudiria o recomanaria a les seves amistats o familiars. A més, es tenen en compte les opinions dels pacients després del contacte o visita als especialistes i en valoren aspectes com el temps, l'atenció o la cura rebudes.

El rànquing per províncies dels Top Doctors Awards 2019 és: Barcelona (8), Madrid (8), Sevilla (3), Màlaga (3), València (3), Alacant (3), Las Palmas de Gran Canaria (3), la Corunya (2), Tenerife (2), Valladolid (2) i 13 províncies amb un professional seleccionat. Entre les especialitats mèdiques més recomanades en medicina privada, destaquen Urologia (amb 6 professionals), Cardiologia (4) i Ginecologia, Traumatologia, Cirurgia General i Cirurgia Maxilofacial, (amb 3 professionals cadascuna), entre d'altres. El dermatòleg Agustín Viera Ramírez, l'oftalmòleg Humberto Carreras Díaz i Antonio de Lacy Fortuny (Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu) guanyen el Top Doctors Award per quart any consecutiu.

Top Doctors, la plataforma online per trobar i contactar els millors especialistes mèdics de la sanitat privada, auditats i certificats pel procés de selecció de doctors més rigorós del món, convida a tots els metges que formen part de la seva plataforma d'excel·lència a participar al procés de nominació, a través del qual identifica els millors doctors a escala nacional. Els metges que han rebut més nominacions durant l'any es postulen com els candidats al Premi als Millors Doctors de l'Any – Top Doctors Awards.

La companyia compta actualment amb més de 70.000 professionals de totes les especialitats mèdiques a escala global que han confiat en Top Doctors per gestionar la seva reputació en línia.



Onze investigadors de prestigi

Onze investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i de la Universitat de Barcelona figuren en la llista dels científics més influents del món publicada per Clarivate Analytics. Són Jordi Bruix, Elías Campo, Josep Dalmau, Ramon Estruch, Xavier Forns, Francesc Graus, Josep M. Llovet, Armando López, Joaquim Radua, Emili Ros i Eduard Vieta. Els investigadors de la UB són Maria-Isabel Covas, Manel Esteller, Josep M. Haro i Rosa Maria Lamuela, d'un conjunt de quinze científic. Els Highly Cited Researchers de Clarivate Analytics és una de les classificacions més prestigioses entre la comunitat acadèmica i científica internacional, i aquest any s'han tingut en compte uns 150.000 articles publicats entre el 2008 i el 2018.