Elsa Pataky i el dejuni de 16 hores: és bo per a la salut?

Elsa Pataky ha tornat a Espanya amb unes polèmiques declaracions sota el braç. L'actriu va aprofitar el seu pas pel plató d'El Hormiguero per parlar d'una pràctica que fa al costat del seu marit, l'actor Chris Hemsworth. Un dejuni de 16 hores que no ha deixat a ningú indiferent.

Un dia després, Elsa va tornar a parlar d'aquest dejuni assegurant que és apte per a tothom: "Tothom el pot fer, només és cal força de voluntat. Molts metges en parlen. Crec que aporta coses bones per a l'organisme, a part d'evitar l'oxidació, que el teu cos treballi constantment, és un anti-edat ... Crec que molta gent ho sap, m'han parlat alguns que sí que ho sabien. Són 16 hores de dejuni en què pots prendre un cafè als matins, sense llet".

Unes declaracions que han causat molt enrenou i ens han fet preguntar què hi ha darrere d'aquesta pràctica del dejuni.

La nutricionista Maria Fernanda Cervantes Mora, especialista en trastorns de la conducta alimentària, ens ha donat el seu punt de vista sobre aquesta pràctica: "No m'agrada conceptualitzar les coses com a bones o dolentes, però, crec que és important informar-se primer (científicament), i valorar si aquest tipus de dietes són només una moda, o si en veritat ens aporten res de positiu a la nostra salut, ja que tots tenim necessitats nutricionals diferents depenent de la nostra edat, sexe, alçada, raça, etc " , i afegeix: "Crec que aquest tipus de pràctiques et limiten i et fan inflexible a l'hora d'alimentar-te, ja que has de modificar la teva vida per adaptar-la al temps de dejuni i privar-te de la flexibilitat natural que et brinda el teu cos mitjançant els mecanismes de la gana i la sacietat".

A més, no considera correcte que una persona sense coneixements en nutrició i dietètica doni pautes públicament: "Em sembla arriscat que algú sense coneixements previs de nutrició recomani aquest tipus de pràctiques, però sobretot, que esmenti que tothom ho pot fer, doncs cap tipus de dieta és apta per a tothom, ja que tots tenim necessitats nutricionals diferents, sobretot si la persona té indicacions nutricionals especials, per exemple en l'embaràs, o a l'patir alguna malaltia com la diabetis, els plans d'alimentació sempre han de ser individualitzats. L'important és acudir amb un expert i valorar si aquest tipus de pràctica és adequada per tu i sobretot si s'adequa al teu estil de vida i els teus objectius, tot i així, és important recordar que si alguna cosa et funciona a tu, no vol dir que sigui igual per a les altres persones".

Pel que fa als efectes que podria tenir en la nostra salut, María Fernanda assenyala: "Podria dir que aquest règim és una arma de doble tall ja que l'evidència científica segueix sent controvertida i poc concloent, a més és complicat saber com reaccionarà cada persona si se sotmet a aquest tipus de dieta, ja que tots som diferents, hi ha estudis que demostren que pot tenir un efecte positiu en la regulació dels nivells de glucosa en sang, però, un recent estudi presentat a la reunió anual de la societat europea d'endocrinologia a Barcelona, s'esmenta que aquesta practica podria augmentar el risc de patir diabetis".

Una forma d'interactuar amb el menjar que no porta a una pèrdua de pes: "Aquest tipus de dietes són insostenibles en el temps. El més important, i el que jo proposo com nutricionista, és realitzar canvis d'hàbits poc a poc que puguem adaptar al nostre estil de vida i així els puguem mantenir en el temps, sempre de la mà d'un professional, a més crec que tot rau en l'equilibri i en escoltar el nostre cos, si es porta una alimentació variada, saludable i ens mantenim actius, es poden obtenir beneficis per a la nostra salut que es veuran reflectits en la nostra qualitat de vida, sense necessitat de seguir modes".

I pel que fa a la pèrdua de toxines de les quals parla Pataky, la nutricionista ens deixa clar que "aquest tipus de dieta no és una eina per eliminar les toxines del nostre cos, aquest compta amb els seus propis mecanismes naturals per eliminar-les mitjançant el fetge i el ronyó".