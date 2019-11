Aquests són els perills d'estendre la roba dins de casa

Arriba l'hivern i amb el fred i la humitat de la pluja resulta impossible eixugar la roba a l'estenedor de casa. La solució sempre passa per penjar la roba als radiadors o directament posar tota la bugada a l'estenedor plegable d'alguna habitació de la llar.

Aquest últim gest, a més de semblar-nos una boníssima idea perquè en menys d'un dia tenim tota la roba seca, ens sembla totalment inofensiu. Però no ho és.

Segons un estudi de l'Institut de Recerca d'Arquitectura Ambiental Mackintosh de Glasgow (Escòcia), aquest hàbit augmenta de forma important els nivells d'humitat dins dels habitatges i fomenta el creixement de floridura, afavorint l'alliberament d'espores, uns cossos microscòpics que empitjoren o provoquen les infeccions respiratòries com l'asma o la rinitis.

Shutterstock



Com eixugar la roba dins de casa



Els experts recomanen aconseguir una assecadora per solucionar aquest problema tan freqüent a l'hivern en moltes zones. Si tot i això no pots evitar penjar la roba dins de casa, segueix aquests consells per minimitzar els efectes nocius d'aquesta acció:



Estén la roba en un espai ampli i amb la major ventilació possible

No posis l'estenedor portàtil a prop de les parets per evitar que les afecti la floridura.

Aprofita per penjar la roba els dies que no estiguis gaires hores a casa.

Utilitza sempre el cicle de centrifugat de la rentadora perquè la roba ja surti de la rentadora menys molla.

Penja la roba amb força espai entre ella perquè s'assequi més ràpid, encara que això impliqui posar més vegades la rentadora.