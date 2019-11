Sanitat alerta sobre aquests productes ecològics

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) adverteix de la comercialització de productes vegetals, elaborats amb gluten de blat amb traces de mostassa no declarada a l'etiquetatge, procedents d'Espanya.

Estan implicats diferents productes transformats a força de vegetals d'elaborats per VEGETALIA S.L., amb diferents denominacions i presentacions i comercialitzats amb les marques VEGETALIA, TOKI, GUT BIO, VERITAS, CASA AMELLA, ECOCESTA i GRANER.

Com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors amb al·lèrgia o intolerància a la mostassa que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo. De la mateix manera, adverteix que el consum d'aquest product no comporta cap risc per a la resta de consumidors.

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement a través de el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya, relativa a la presència de mostassa no declarada a l'etiquetatge de productes transformats a força de vegetals.

La retirada del producte de mercat per part de fabricant es produeix després de descobrir, en els seus autocontrols, la presència de mostassa en productes amb seitan d'elaboració pròpia i productes elaborats amb gluten de blat amb traces de mostassa.

L'empresa ha activat el seu pla de retirada de mercat, avisant als seus clients per correu electrònic i telèfon, per a comunicar els lots no comercialitzables (lots amb resultats positius i lots sense resultats positius però retirats com a mesura de precaució).

Els productes, elaborats per VEGETALIA SL, s'han comercialitzat les següents marques: VEGETALIA, TOKI, GUT BIO, VERITAS, CASA AMELLA, ECOCESTA i GRANER.

Les denominacions i les marques dels productes afectats són els següents

1. SEITAN FRESCO BIO 250G marca VEGETALIA/TOKI/GUTBIO/CA

2. SEITAN FRESCO GRANEL BIO 750G marca VEGETALIA

3. SEITAN AHUMADO BIO 250G marca VEGETALIA/VERITAS

4. LIBRITOS DE SEITAN Y QUESO BIO marca VEGETALIA/TOKI

5. SEITAN FRESCO BARRA BIO 700G marca VEGETALIA

6. SEITAN REBOZADO CON AJO Y PEREJIL BIO marca VEGETALIA/TOKI

7. FILETES DE SEITAN BIO marca VEGETALIA

8. PICADA VEGETAL DE SEITAN Y TEMPE BIO 250G marca VEGETALIA

9. PICADA VEGETAL DE SEITAN Y TOFU BIO 250G marca VEGETALIA

10. PICADA VEGETAL DE SEITAN Y TEMPE BIO 1X1 marca VEGETALIA

11. PICADA VEGETAL DE SEITAN Y TOFU BIO 1X1 marca VEGETALIA

12. VEGEBURGUER DE SEITAN Y ZANAHORIA BIO 160G marca VEGETALIA/TOKI

13. VEGEBURGUER DE SEITAN Y ZANAHORIA BIO 320G marca VEGETALIA

14. VEGEBURGUER DE SEITAN Y ZANAHORIA BIO 1X1 marca VEGETALIA

15. MINIVEGEBURGUER DE SEITAN Y ZANAHORIA BIO 180G marca VEGETALIA

16. VEGEBURGUER SEITAN Y QUESO BIO 160G marca VEGETALIA/TOKI

17. VEGEBURGUER SEITAN Y QUESO BIO 320G marca VEGETALIA

18. VEGEBURGUER SEITAN Y QUESO BIO 1X1 G marca VEGETALIA

19. VEGEBURGUER BARBACOA BIO 160G marca VEGETALIA

20. VEGEBURGUER SEITAN Y CALABAZA BIO 160G marca VEGETALIA/TOKI

21. VEGEBURGUER SEITAN Y CALABAZA BIO 320G marca VEGATALIA

22. VEGEBURGUER SEITAN Y CALABAZA BIO 1X1 marca VEGETALIA

23. VEGEBURGUER SEITAN Y SHITAKE BIO 160G marcas VEGETALIA/TOKI

24. VEGEBURGUER SEITAN Y SHITAKE BIO 320G marca VEGETALIA

25. VEGEBURGUER SEITAN Y SHITAKE BIO 1X1 marca VEGETALIA

26. WOK SEITAN BIO 250G marcas VEGETALIA/TOKI

27. CASA AMELLA SEITAN Y VERDURAS marca CASA AMELLA

28. VERITAS SEITAN Y VERDURAS marca VERITAS

29. GUTBIO SEITAN Y VERDURAS marca GUTBIO

30. ECOCESTA SEITAN ESTERILIZADO marca ECOCESTA

31. SEITAN BOTE ESTERILIZADO VEGETALIA marca VEGETALIA

32. SEITAN BOTE ESTERILIZADO GRANERO marca GRANERO