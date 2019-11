Un euro de cada client per a projectes d'investigació gironins contra el càncer

L'empresa König va presentar ahir a Girona una gran campanya per a la recerca i lluita contra el càncer. Concretament, totes les consumicions que es facin als onze restaurants de la cadena d'arreu de Catalunya seran solidàries. Això és gràcies a una iniciativa en què per cada client que visiti els establiments, König destinarà un euro a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi).

L'acció està creada amb l'objectiu d'aconseguir fons per a dos projectes d'investigació que es duen a terme actualment a la Fundació Idibgi, el Projecte Silibinina liderat pel Dr. Javier A. Menéndez i el Dr. Joaquim Bosch, i el Projecte Replicació Cromosòmica liderat pel Dr. Jordi Frigola. Tots dos són projectes relacionats amb la investigació per a la lluita contra el càncer. Aquesta serà la primera iniciativa solidària a gran escala de la cadena König i tindrà lloc entre dies 9 i 15 de desembre.

König vol donar suport a la investigació per combatre el càncer, amb la contribució a dos projectes de gran rellevància. La roda premsa va anar a càrrec del gerent del König Marc Parals; i de Ferran Pedró, Fundraising d'Idibgi. Marc Parals va elogiar la «tasca investigadora» de la fundació i va animar tothom a col·laborar en la campanya. Ferran Pedró va destacar la gran importància dels dos projectes i va agrair aquesta iniciativa, que servirà per «ajudar a avançar» en la investigació biomèdica. Dins la campanya s'ha fet un video que es podrà visualitzar a partir de dilluns a Internet i xarxes socials.



Desenvolupament dels projectes

El Projecte Silibinina estudia una possible teràpia alternativa per tractar la metàstasi cerebral. Aquest mètode fa ús de la substància natural extreta de les llavors del card marià, la silibinina. L'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Idibgi l'any passat van comprovar en divuit pacients gironins com aquesta substància redueix les lesions sense causar efectes adversos.

D'altra banda, el Projecte Replicació Cromosòmica estudia a nivell mecanístic l'ensamblatge de l'helicasa replicativa, així com la seva regulació a nivell cel.lular. També fomenta la identificació de nous dominis proteics implicats en el desensamblatge de l'helicasa replicativa. Finalment, evalua noves vies d'inhibició de l'ensamblatge de l'helicasa com eïnes terapèutiques.

La replicació cromosòmica és un procés essencial en qualsevol organisme viu. Té com a objectiu duplicar el material genètic de la cèl·lula.