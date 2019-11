Èxit entre els usuaris en les sessions grupals de l'Escala per deixar de fumar

Un 75 % dels participants -6 de 8- a les sis sessions grupals de deshabituació tabàquica que ha ofert l'ABS l'Escala als mesos d'octubre i novembre han deixat de fumar. Pel que fa als altres dos usuaris apuntats a aquest programa, han disminuït el nombre de cigarretes que consumeixen diàriament. L'assistència a les sessions ha estat molt regular i ha assolit el 100 %, és a dir que tots els participants que van començar el programa l'han acabat. Ara, un cop finalitzades les trobades al CAP, se'ls ofereix l'opció de fer un seguiment amb la infermera de referència. A més, per reforçar aquest suport, abans de les festes de Nadal es tornarà a fer una reunió amb tots els participants a les sessions de deshabituació tabàquica. Cal tenir en compte que no es considera que un usuari deixa de fumar fins que no passa un any.