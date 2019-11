Experts en salut promouen la pràctica d'exercici físic

Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i del CatSalut es va organitzar la IV Jornada de promoció de l'activitat física saludable des de l'àmbit sanitari a la Regió de Girona, a la qual van assistir 35 professionals d'atenció primària i de salut pública. En el transcurs de la jornada es van compartir nous estudis que evidencien els beneficis de fer activitat física regular i de trencar amb el sedentarisme.

Es va parlar de la importància de formar, capacitar i motivar tots els professionals d'atenció primària en consell i prescripció d'activitat física tot utilitzant els actius locals existents i treballant en coordinació amb els municipis i altres agents clau. En aquesta línia, des de DipSalut, es va explicar el treball que ja s'està fent i que es pot potenciar de prescripció des d'atenció primària de sessions dinamitzades de parcs urbans i itineraris saludables. Cal destacar que en les sessions dinamitzades dels parcs urbans s'està incorporant el treball d'habilitats per a la vida per desenvolupar destreses i eines per tenir un millor i major control de la pròpia vida, entre d'altres. Al final de la sessió es va realitzar un curs d'iniciació a la marxa nòrdica per conèixer els beneficis d'aquesta pràctica. L'activitat física té efectes beneficiosos sobre la salut i es recomana que els adults realitzin almenys 30 minuts d'activitat física d'intensitat moderada, com per exemple caminar a bon pas, cinc o més dies a la setmana –en activitat vigorosa, 20 minuts tres o més dies per setmana–, amb dos dies d'alguna activitat de força, equilibri i flexibilitat. En infants la recomanació és de 60 minuts al dia. A més, cal evitar estar asseguts durant períodes de temps prolongats, en aquest sentit es recomana trencar aquest temps amb petites activitats com llevar-se de la cadira.

Les dades indiquen que a la Regió Sanitària de Girona un 77,9% de la població de 15 a 69 anys fa activitat física saludable (Enquesta de Salut de Catalunya 2017-2018), quan a Catalunya és d'un 82,8%. A Catalunya un 81,1% de les dones fa activitat física saludable i en els homes és un 84,5%. El percentatge més elevat es troba en els homes amb estudis universitaris (85,1%).