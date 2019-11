Professionals de la infermeria a Girona aposten per noves tecnologies i innovació

Professionals de la infermeria aposten per la tecnologia i la innovació en una jornada organitzada pel Col·legi d'Infermers/es de Girona (COIGI) que va tenir lloc la setmana passada.

Durant la jornada, es van exposar les iniciatives més innovadores que està aplicant l'Aquas actualment. Tot seguit es va presentar l'aplicació de la tecnologia 3D per a cures del peu diabètic, un projecte que va explicar Neus Domènech, infermera de l'hospital d'Olot. Domènech va indicar que aquest projecte ha permès augmentar la seguretat per al pacient, reduir ingressos hospitalaris i apoderar el pacient i la seva família en les cures, entre altres beneficis. Núria Infiesta, fundadora de Yasyst Robotics, va exposar diversos projectes en què participen robots socials per millorar l'eficàcia de l'assistència, i Meritxell Davins i Laura Adan van parlar de la telemedicina i xatbot en cirurgia major ambulatòria, i en concret d'una app que permet reduir les trucades de personal assistencial inútils als pacients una vegada han rebut l'alta i millorar així l'eficiència assistencial. Una altra de les experiències innovadores que es van presentar a la jornada és l'app de seguiment de la higiene de les mans, creada per la infermera Dolors Domènech. A la segona taula sobre innovació, els infermers Aziz El Kadaoui i Begoña Maceiras van presentar algunes tècniques de comunicació alternativa amb pacients de l'UCI a l'hospital on treballen i, per acabar, Àngels Bonet, llevadora de la sala de parts de l'hospital St. Joan de Déu, va presentar el seu programa de simulació en formació per a futures llevadores. Durant la jornada, també es va fer públic el nom de la guanyadora de la Beca de Recerca del COIGI 2019, Mariona González, amb una dotació econòmica de 3.000 ?. Per segon any consecutiu, la jornada va finalitzar amb la celebració de l'assemblea general informativa col·legial.